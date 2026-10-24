Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции против субъектов и лиц, которые помогают производить российские баллистические ракеты, а также поставляют российскому ОПК оборудование и компоненты для дронов, военной авиации, бронетехники и ракетного вооружения. Об этом сообщили в Офисе Президента 24 октября, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов и лиц, которые помогают производить российские баллистические ракеты, а также поставляют российскому ОПК оборудование и компоненты для военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения и дронов - говорится в сообщении ОП.

В первый санкционный список вошли 51 физическое и 44 юридических лица, причастных к изготовлению баллистических ракет, которыми россия атакует критическую и гражданскую инфраструктуру, обстреливает украинские города и общины, убивая людей. Речь идёт о ключевых предприятиях, которые производят и поставляют сырьё, оборудование и инструменты для создания дальнобойных средств поражения, таких как "Искандер", "Калибр", Х-101, "Кинжал".

В санкционном пакете, в частности, такие предприятия и их руководители:

«Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» — единственный в россии производитель ряда компонентов для композиционных материалов, которые поставляются на заводы оборонного, аэрокосмического, авиационного и судостроительного комплексов;

«Корпорация космических систем специального назначения "Комета"» — главное предприятие научно-производственной группы, которое производит зенитные ракетные комплексы, радиолокационные средства, комплексы бортового оборудования;

«ВитаРеактив» — предприятие, специализирующееся на химическом сырье и привлечённое к производству баллистического ракетного вооружения;

«Промэнерго» — разрабатывает оптические, лазерные и оптико-электронные приборы, информационно-прицельные системы, проводит испытания бортовой аппаратуры;

«Кировский биохимический завод» — привлечён к производству и модернизации вооружения и военной техники;

«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» — осуществляет научные исследования, производство измерительного оборудования, разработку программного обеспечения для вооружения и военной техники.

Также санкции применены против 32 граждан рф и 35 российских компаний. Среди них — предприятия, включённые в цепочки производства и поставок высокоточного промышленного оборудования, инструментов и компонентов, а также электроники и сырья для субъектов, обслуживающих российский ВПК.

Это:

«Гагаринг» — специализируется на реализации аппаратных средств связи и управления для FPV-дронов;

«Вирджин-ЭК» — поставляет российским оккупантам иностранные электронные компоненты;

Станкостроительное объединение «Прессмаш» — специализируется на оптовой торговле металлообрабатывающими станками, которые поставляет заводам, привлечённым к производству ракет Х-101, Х-59 и БПЛА «Орион».

Санкции применены и против предприятий российской промышленной группы "РУСАЛ", которые имеют важное значение для страны-агрессора и привлечены к изготовлению военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, дронов и других военных изделий. С апреля 2024 года по март 2025-го только "Объединённая компания РУСАЛ Торговый дом" и "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" импортировали в россию оксид алюминия почти на 150 миллионов рублей. Поставки этого сырья были использованы для производства военной авиации, ракетного вооружения, бронетехники и дронов.

"Мы планомерно выявляем и применяем санкции к предприятиям, которые привлечены к производству российских баллистических ракет и других средств поражения. Работаем над распространением этих санкций на другие юрисдикции. В совокупности это должно существенно ослабить возможности российского ВПК производить оружие", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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