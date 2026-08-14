Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна. В пакет вошли 13 судов, 11 граждан рф и 28 юридических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна. Об этом говорится на Официальном интернет-представительстве Президента, передает УНН.
Детали
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна, и судов, задействованных в этом
В санкционный пакет вошли 13 морских судов, использующих флаги: рф - 8, Панамы - 3, Белиза и Сент-Китс и Невиса - по одному, а также 11 граждан россии и 28 юридических лиц.
Все они причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины. Санкции также введены против владельцев этих судов, их капитанов и компаний, привлеченных к вывозу нашего зерна. Украина предоставит всю необходимую информацию партнерам для синхронизации санкций в международных юрисдикциях
Напомним
Канада ввела санкции против оборонной компании "Streit Group" из-за поставок продукции российскому военно-промышленному комплексу, в частности бронемашин росгвардии.