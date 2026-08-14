Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августа

В эти выходные в Киеве состоится немало культурных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. Куда можно заглянуть 15 и 16 августа — расскажет УНН.

Мастер-класс для детей по рисованию домашних питомцев

Когда: 15 августа в 11:30.

Где: Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12.

Сколько: 400 грн.

О событии:

В Киеве для детей проведут творческий мастер-класс Art Island, посвящённый рисованию домашних питомцев. Участники в возрасте от 5 до 10 лет будут работать с мягкой меловой пастелью и создадут собственную картину с изображением котика или собачки.

Занятие проведёт художник, живописец и педагог Виктор Верес, он поможет детям пройти все этапы работы. Все необходимые материалы организаторы предоставят на месте. После мастер-класса каждый ребёнок сможет забрать свою работу домой.

Спектакль "Андреевский спуск. Фонарь. Пьеро"

Когда: 15 августа в 14:00.

Где: Театр "Колесо", Андреевский спуск, 8.

Сколько: 270 грн.

О событии:

В театре "Колесо" покажут совместную постановку с Херсонским театром им. Н. Кулиша "Андреевский спуск. Фонарь. Пьеро" по пьесе Сергея Павлюка. Это история актрисы, которая оставила сцену и уехала за возлюбленным в другую страну. Главную роль исполняет заслуженная артистка Украины Александра Тарновская.

"Музыка августа": Бах, Вивальди, Дворжак, Ролла

Когда: 15 августа в 15:00.

Где: Кирха Святой Екатерины, ул. Лютеранская, 22.

Сколько: 350-450 грн.

О событии:

В старинной кирхе Святой Екатерины состоится вечер камерной музыки с участием Национального камерного ансамбля "Киевские солисты". В программе — произведения Вивальди, Баха, Роллы и Дворжака. Дирижировать будет Антоний Кедровский, солист — альтист Ярослав Венгер.

Вояджер: Путешествие в бесконечность + Земля с МКС

Когда: 15 августа в 17:00.

Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3.

Сколько: 300-500 грн.

О событии:

В Киевском планетарии покажут полнокупольный фильм о космической миссии "Вояджер". Зрители отправятся к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну и узнают больше о двух космических аппаратах, запущенных в 1977 году. Также фильм рассказывает об их исследовании межзвёздного пространства и Золотом диске с посланиями для внеземных цивилизаций.

RAMMSTEIN TRIBUTE

Когда: 15 августа в 18:00.

Где: "Соломенская пивоварня", Соломенская площадь, 2Б.

Сколько: 250-350 грн.

О событии:

В "Соломенской пивоварне" состоится трибьют-концерт Rammstein. Группа Rammstahl исполнит известные композиции немецкой группы, среди которых "Du Hast", "Sonne", "Ich Will", "Deutschland", "Engel" и "America".

Танцевальный проект D.I.S.C.O.

Когда: 5 августа в 19:00.

Где: Docker Pub, ул. Богатырская, 25.

Сколько: 250-300 грн.

О событии:

Проект D.I.S.C.O. — событие для тех, кто хочет провести вечер под музыку и танцы. Гостей ждёт динамичная программа в атмосфере клубного вечера.

Орган и вокал под звёздами: Bella Italia

Когда: 15 августа в 19:30.

Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3.

Сколько: 800-1200 грн.

О событии:

В Киевском планетарии состоится полнокупольный концерт "Орган и вокал под звёздами: Bella Italia". В программе — итальянская музыка от произведений Вивальди до неаполитанских песен, которую будут дополнять видеопроекции на куполе Звёздного зала. За органом выступит народная артистка Украины Валерия Балаховская, вокальную партию исполнит заслуженный артист Украины, тенор Сергей Андрощук. В программе прозвучат произведения Вивальди, Россини, Петралли, Биксио, Капуа и Пуччини.