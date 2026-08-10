Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертов

Приготовить вкусный крем для домашней выпечки можно легко из обычных продуктов. УНН собрал для вас топ-7 лучших рецептов, которые подходят для медовика, «Наполеона», эклеров, печенья и капкейков. Они сделают десерт более нежным, насыщенным и ароматным, а пошаговые инструкции позволят легко повторить рецепты на домашней кухне.

Ванильный заварной крем для медовика

Ингредиенты:

молоко – 300 мл;

яичные желтки – 2 шт.;

сахар – 100 г;

сливочное масло – 25 г;

пшеничная мука – 25 г;

ванильный сахар – 10 г;

соль – 0,5 ч. л.

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты. Молоко и сливочное масло должны быть свежими и качественными. Количество сахара можно изменить по вкусу. Соль в креме подчёркивает его вкус, но при желании её можно не добавлять.

Шаг 2. Налейте молоко в сотейник и поставьте на медленный огонь. Не доводите до кипения — когда появятся первые пузырьки, снимите с огня. В отдельной миске смешайте сахар, ванильный сахар и яичные желтки. Разотрите венчиком.

Шаг 3. Добавьте к желтковой смеси столовую ложку тёплого молока и перемешайте, чтобы сахар хорошо растворился.

Шаг 4. Добавьте пшеничную муку и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

Шаг 5. Постепенно вливайте горячее молоко в желтковую смесь, постоянно перемешивая венчиком. Добавьте всё молоко за 3–4 этапа.

Шаг 6. Перелейте смесь обратно в сотейник. Варите на маленьком огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Это занимает примерно 5 минут.

Шаг 7. Когда крем станет достаточно густым и будет хорошо держаться на лопатке, снимите его с огня. Добавьте соль и сливочное масло комнатной температуры. Перемешайте до однородности.

Шаг 8. Охладите крем сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике. Чтобы на поверхности не образовалась корочка, накройте крем пищевой плёнкой в контакт — плотно прижав её к поверхности крема.

Заварной крем без яиц на молоке для медовика и «Наполеона»

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

сахар – 200 г;

сливочное масло – 100 г;

пшеничная мука – 50 г;

ванилин – 1 г.

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности, а количество сахара регулировать по вкусу.

Шаг 2. Влейте молоко в сотейник, добавьте сахар, муку и ванилин. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков. Вместо ванилина можно использовать 2–3 капли ванильного ароматизатора или 1 ст. л. ванильного сахара.

Шаг 3. Поставьте сотейник на средний огонь. Варите крем, постоянно помешивая венчиком, пока он не станет густым и плотным. При необходимости уменьшите огонь. Важно не прекращать помешивание, чтобы крем не пригорел. Когда крем достигнет нужной густоты, снимите его с огня.

Шаг 4. Добавьте в горячий крем сливочное масло и перемешайте венчиком до однородности. Если после добавления масла крем стал слишком жидким, верните его на огонь и, постоянно помешивая, доведите до нужной густоты.

Шаг 5. Накройте сотейник пищевой плёнкой «в контакт» и полностью охладите крем. После охлаждения он станет ещё гуще. Для прослойки коржей крем можно использовать ещё тёплым — так он будет более податливым.

Шаг 6. Готовый крем можно использовать для медовика, «Наполеона» и других десертов. Также его можно подавать как самостоятельный десерт со свежими ягодами или фруктами.

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Заварной крем на молоке с крахмалом для эклеров и медовика

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

яичные желтки – 2 шт.;

крахмал – 3 ст. л.;

сахар – 180 г;

ванилин – по вкусу.

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для крема можно использовать молоко любой жирности. Подойдёт картофельный или кукурузный крахмал.

Шаг 2. Налейте молоко в небольшую кастрюлю или сотейник. Добавьте сахар и, помешивая, доведите молоко до кипения.

Шаг 3. Яйца разделите на белки и желтки. Белки для этого рецепта не понадобятся. Желтки переложите в отдельную миску, добавьте крахмал и 2–3 столовые ложки молока из общего количества. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте ванилин по вкусу.

Шаг 4. Горячее молоко вливайте в желтковую смесь тонкой струйкой, постоянно перемешивая. Для удобства можно использовать миксер.

Шаг 5. Перелейте всю смесь обратно в кастрюлю и поставьте на огонь. Постоянно помешивая, нагревайте до кипения. Крем постепенно загустеет. Снимите его с огня и взбейте миксером до однородной консистенции.

Шаг 6. Накройте готовый крем пищевой плёнкой или крышкой и оставьте охлаждаться. После охлаждения крем станет гуще. При желании ещё раз взбейте его миксером.

Готовый крем можно использовать для прослойки медовика, наполнения эклеров и других пирожных или подавать как самостоятельный десерт. Для более стабильной консистенции после охлаждения можно добавить мягкое сливочное масло.

Апельсиновый курд

Ингредиенты:

сахар – 100 г;

сливочное масло – 70 г;

яичные желтки – 4 шт.;

апельсин – 1 шт. (сок и цедра).

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Апельсин хорошо вымойте и вытрите. При желании обдайте его кипятком, чтобы цедра стала ароматнее. Выжмите из апельсина сок, а цедру натрите на мелкой тёрке.

Шаг 2. В сотейнике с толстым дном или небольшой кастрюле смешайте яичные желтки, сахар, апельсиновую цедру и сок. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до загустения. Не доводите до кипения. Снимите с огня.

Шаг 3. Дайте крему немного остыть. Добавьте сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, и перемешайте до однородности.

Шаг 4. Накройте курд пищевой плёнкой «в контакт» и полностью остудите при комнатной температуре. После охлаждения крем станет гуще.

Шаг 5. Готовый апельсиновый курд переложите в чистую герметичную банку и храните в холодильнике до 5 дней. Также его можно заморозить порционно на 1–2 месяца. После размораживания тщательно перемешайте.

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Крем-чиз для торта на сливках с творожным сыром

Ингредиенты:

творожный сыр – 400 г;

сливки 33% жирности – 400 мл;

сахарная пудра – 4 ст. л.

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Творожный сыр заранее достаньте из холодильника, чтобы он немного нагрелся до комнатной температуры. Сливки, наоборот, используйте хорошо охлаждёнными.

Шаг 2. Сливки налейте в миску, добавьте сахарную пудру. Начните взбивать на низкой скорости. Когда сливки начнут густеть, увеличьте скорость и взбивайте до получения однородной и пышной массы.

Шаг 3. Добавьте к взбитым сливкам творожный сыр. На низкой скорости перемешайте миксером до однородной консистенции. Не взбивайте крем слишком долго, чтобы не перевзбить сливки.

Шаг 4. Готовый крем-чиз переложите в кондитерский мешок с насадкой. Используйте его для украшения капкейков или торта.

Шаг 5. Крем-чиз можно подавать как самостоятельный десерт или использовать для прослойки и украшения тортов и капкейков.

Заварной крем с варёной сгущёнкой

Ингредиенты:

молоко – 700 мл;

яйца – 2 шт.;

сахар – 100 г;

крахмал – 4 ст. л.;

варёная сгущёнка – 200 г;

сливочное масло – 300 г.

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Варёную сгущёнку и сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

Шаг 2. В кастрюле смешайте яйца, сахар и крахмал до однородности. При желании часть крахмала можно заменить мукой.

Шаг 3. Влейте в яичную смесь 200 мл холодного молока и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Оставшееся молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения. Снимите с огня. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте яичную смесь в горячее молоко и перемешайте до однородности.

Шаг 5. Поставьте кастрюлю на очень слабый огонь. Постоянно помешивая, варите крем до загустения и появления первых пузырьков. Снимите с огня и накройте пищевой плёнкой "в контакт", чтобы она плотно прилегала к поверхности крема. Полностью остудите крем до комнатной температуры.

Шаг 6. Мягкое сливочное масло взбивайте миксером в течение 5–6 минут до получения пышной массы.

Шаг 7. Продолжая взбивать на низкой скорости, постепенно добавьте варёное сгущённое молоко — по одной столовой ложке. После каждой порции хорошо перемешивайте.

Шаг 8. Так же, по одной столовой ложке, добавляйте охлаждённый заварной крем. После каждой порции взбивайте до однородности. В конце взбивайте крем ещё 1–2 минуты.

Если крем получился с комочками, протрите его через сито и ещё раз немного взбейте на низкой скорости.

Шаг 9. Готовый крем лучше всего использовать сразу для приготовления десертов.

Заварной крем классический

Ингредиенты:

молоко — 550 мл;

яйца — 3 шт.;

пшеничная мука — 3,5 ст. л.;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 120 г;

ванильный сахар — 1 пакетик.

Приготовление:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Количество сахара можно изменить по вкусу. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Шаг 2. В сотейник или кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, ванильный сахар и муку. Перемешайте сухие ингредиенты. Добавьте яйца и хорошо перемешайте венчиком.

Шаг 3. Постепенно вливайте молоко тонкой струйкой, постоянно перемешивая венчиком, чтобы смесь получилась однородной и без комочков.

Шаг 4. Поставьте сотейник на слабый огонь. Постоянно помешивайте крем венчиком. При желании можно готовить его на водяной бане — это снизит риск пригорания и сворачивания яиц.

Шаг 5. Варите крем, постоянно помешивая, до закипания. Когда он сильно загустеет и начнёт образовывать крупные пузырьки, сразу выключите огонь и снимите сотейник с плиты.

Шаг 6. Оставьте горячий крем примерно на 5 минут. Затем добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте до однородности. Сначала крем может показаться жидким, но после охлаждения он загустеет.

Шаг 7. Накройте крем пищевой плёнкой "в контакт", чтобы она плотно прилегала к поверхности. Оставьте охлаждаться при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Охлаждённый крем станет густым и будет готов к использованию. Для торта коржи можно промазывать ещё тёплым кремом, после чего поставить готовый торт в холодильник.