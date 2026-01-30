Международный день круассана: выпечка с 300-летней историей и топ-5 лучших рецептов

30 января в мире отмечают День круассана, выпечки, которую давно считают олицетворением французского завтрака. Впрочем, 300-летняя история этого ароматного полумесяца гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. УНН предлагает ознакомиться с интересными фактами о круассанах, которые, возможно, изменят ваше представление об этой выпечке.

Происхождение и название

Слово "croissant" происходит из французского языка и переводится как "полумесяц". Именно такая форма стала визитной карточкой выпечки и впоследствии одним из самых узнаваемых кулинарных символов Европы. В то же время, форма полумесяца появилась задолго до того, как круассан стал французским.

Несмотря на распространенное мнение, родиной круассана является не Франция, а Австрия. Историки связывают появление этой выпечки с Веной XVII века. По одной из легенд, круассаны начали выпекать после победы Австрии над Османской империей. Форма полумесяца символизировала знак на османском флаге, потому что именно так венские пекари высмеяли символ побежденного врага.

Существует версия, что еще в 1683 году житель Вены Питер Вендлер выпекал подобные изделия. Так или иначе, именно в Вене заложили основу рецепта, который впоследствии покорил Европу.

Как круассан попал во Францию

Именно французская история круассана начинается в конце XVIII века. Считается, что его появлению при королевском дворе поспособствовала Мария-Антуанетта - австрийка по происхождению. Эта выпечка была ее любимой, потому что напоминала о доме, поэтому пекари регулярно подавали круассаны ей к столу.

Кстати, некоторые историки утверждают, что название круассану дал 10-летний Людовик XVII — сын короля Франции Людовика XVI и Марии Антуанетты.

Официально же круассаны появились во Франции в 1777 году. А настоящий прорыв произошел в XIX веке, когда австрийский офицер Август Занг открыл в Париже венскую пекарню. Именно после этого круассан стал популярным, а французы постепенно усовершенствовали рецепт, который используется и до сих пор.

Французская трансформация рецепта

Со временем французские пекари превратили более плотный венский хлеб в легкую слоеную выпечку, которую знают во всем мире сегодня. В 1920-х годах круассан официально закрепился как национальный символ французской выпечки, а в 2012 году во Франции круассанам присвоили статус продукта с географическим происхождением, что даже охраняется законом.

Это означает, что выпечка, изготовленная вне страны, не считается "настоящим" круассаном. По данным Министерства сельского хозяйства Франции, аутентичный вкус возможен только с использованием ингредиентов, которые есть только во Франции и придают особый и неповторимый вкус.

Современные круассаны

Раньше круассаны обычно ели совсем без начинки, потому что он считался классическим. Однако сегодня круассан давно вышел за пределы классического рецепта. Его готовят с ветчиной и сыром, авокадо и лососем, а также с шоколадом, джемом, сгущенным молоком, изюмом, ореховыми кремами или вареньем.

Он хорошо сочетается как с кофе, так и с чаем, и во многих странах стал универсальным завтраком.

Даже поговаривают, что сладкие круассаны способствуют выработке дофамина и эндорфинов — гормонов удовольствия, которые поднимают настроение.

Современные круассаны — это больше, чем просто выпечка. Это история Европы, символ утренних ритуалов и маленькой радости, которую легко подарить себе.

Поэтому День круассана — отличный повод попробовать теплый ароматный полумесяц. А сделать это можно даже дома с помощью рецептов, которые собрал для вас УНН.

Круассаны из творога

Ингредиенты:

200 г муки,

200 г творога,

120 г сливочного масла (мягкого),

80 г сахара,

1 ч. л. ванильного сахара,

1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления:

В глубокую миску выложите творог. Добавьте сахар, ванильный сахар, щепотку соли и мягкое сливочное масло. Тщательно разомните вилкой или перемешайте до однородной массы. Всыпьте муку, добавьте разрыхлитель и замесите мягкое, не липкое тесто. По желанию заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник на 20 минут — так с ним будет легче работать. Можно готовить и сразу. Выложите тесто на присыпанный мукой стол, раскатайте в круг и разрежьте его на треугольники. Каждый треугольник закрутите в рулетик, формируя круассанчик, и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до легкого золотистого цвета. Готовые круассанчики остудите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Соленые ленивые круассаны

Ингредиенты:

250 г слоено-дрожжевого теста,

2 ст. л. кетчупа,

4 слайса тостового сыра,

12 кусочков колбасы.

Приготовление:

Достаньте тесто из холодильника и дайте ему немного растаять. Легонько разомните пальцами, не раскатывая. Смажьте всю поверхность теста кетчупом. Выложите слайсы сыра, а сверху колбасу. Нарежьте тесто на треугольники. Каждый треугольник закрутите в круассан. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите круассаны на противень с пергаментом. Выпекайте около 20 минут до румяной корочки.

Круассаны в апельсиновом сиропе

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста,

3-4 мандарина,

1 ст. л. сахарной пудры.

Для сиропа:

200 мл апельсинового сока,

80 г сахара,

100 г сливочного масла,

1 ч. л. крахмала.

Приготовление:

Очистить мандарины, разделить на дольки, по желанию снять пленочки. Слоеное тесто нарезать на удлиненные треугольники. На широкую часть каждого треугольника выложить несколько мандариновых долек. Свернуть тесто в форму круассана, края хорошо защипнуть. В апельсиновом соке растворить крахмал, добавить сахар и сливочное масло. Варить сироп на медленном огне около 10 минут до легкого загустения. В жаропрочную форму налить немного сиропа, выложить круассаны кончиком вниз. Залить круассаны оставшимся сиропом, по желанию смазать желтком и посыпать сахарной пудрой. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 20 минут до золотистого цвета. Дать немного остыть и подавать, желательно теплыми.

Круассаны с сахаром и корицей

Для теста:

300 мл молока + 1 ст. л. для смазывания,

8 г сухих дрожжей,

170 г сахара (60 г - в опару, 60 г - в тесто, 50 г - в начинку),

2 яйца (1 желток - для смазывания),

0,5 ч. л. соли,

750 г муки (50 г - в опару, 700 г - в тесто),

100 мл растительного масла,

70 г сливочного масла,

1 ч. л. разрыхлителя, 5 г ванили.

Для начинки и декора:

1 ч. л. корицы,

сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Подогреть молоко до 40 °C. Добавить дрожжи, 2 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки, перемешать и оставить на 15 минут. Взбить 1 яйцо и 1 белок с солью и оставшимся сахаром для теста. В опару добавить растительное масло и яичную смесь, перемешать. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Вымешивать тесто 5 минут, сформировать шар, переложить в смазанную растительным маслом миску и оставить в тепле на 50 минут. Растопить сливочное масло. Тесто раскатать в тонкий пласт, смазать маслом и сложить «конвертом», смазывая каждый слой. Оставить на 15 минут. Снова раскатать тесто, смазать маслом, посыпать сахаром и корицей. Нарезать тесто на треугольники и скрутить круассаны и выложить на противень с пергаментом, оставить на 10 минут для расстойки. Желток смешать с 1 ст. л. молока, смазать круассаны и выпекать при 180 °C 18–20 минут до румяной корочки. Готовые круассаны остудить и посыпать сахарной пудрой.

Круассаны с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

2 листа слоеного теста,

100 г ветчины (слайсы),

100 г сыра (слайсы),

1 яйцо, мука для подпыла,

кунжут по желанию.

Приготовление: