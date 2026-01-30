$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 4470 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 11456 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 14283 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 16888 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19200 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23483 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31263 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35903 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42193 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 68031 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Міжнародний день круасана: випічка з 300-річною історією та топ-5 найкращих рецептів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

30 січня світ відзначає День круасана, випічки з 300-річною історією, яка, попри поширену думку, походить не з Франції, а з Австрії. УНН пропонує ознайомитися з цікавими фактами про круасани та 5 найкращих рецептів.

Міжнародний день круасана: випічка з 300-річною історією та топ-5 найкращих рецептів

30 січня у світі відзначають День круасана, випічки, яку давно вважають уособленням французького сніданку. Втім, 300-річна історія цього ароматного півмісяця набагато складніша й цікавіша, ніж здається на перший погляд. УНН пропонує ознайомитися з цікавими фактами про круасани, які, можливо, змінять ваше уявлення про цю випічку.

Походження та назва

Слово "croissant" походить із французької мови й перекладається як "півмісяць". Саме така форма стала візитівкою випічки та згодом одним із найвпізнаваніших кулінарних символів Європи. Водночас, форма півмісяця з’явилася задовго до того, як круасан став французьким.

Попри поширену думку, батьківщиною круасана є не Франція, а Австрія. Історики пов’язують появу цієї випічки з Віднем XVII століття. За однією з легенд, круасани почали випікати після перемоги Австрії над Османською імперією. Форма півмісяця символізувала знак на османському прапорі, бо саме так віденські пекарі висміяли символ переможеного ворога.

Існує версія, що ще у 1683 році житель Відня Пітер Вендлер випікав подібні вироби. Так чи інакше, саме у Відні заклали основу рецепта, який згодом підкорив Європу.

Як круасан потрапив до Франції

Саме французька історія круасана починається наприкінці XVIII століття. Вважається, що його появі при королівському дворі посприяла Марія-Антуанетта - австрійка за походженням. Ця випічка була її улюбленою, бо нагадувала про дім, тому пекарі регулярно подавали круасани їй до столу.

До речі, деякі історики стверджують, що назву круасану дав 10-річний Людовік XVII — син короля Франції Людовика XVI і Марії Антуанетти.

Офіційно ж круасани з’явилися у Франції у 1777 році. А справжній прорив стався у XIX столітті, коли австрійський офіцер Август Занг відкрив у Парижі віденську пекарню. Саме після цього круасан став популярним, а французи поступово вдосконалили рецепт, який використовується і дотепер.

Французька трансформація рецепта

З часом французькі пекарі перетворили щільніший віденський хліб на легку листкову випічку, яку знають у всьому світі сьогодні. У 1920-х роках круасан офіційно закріпився як національний символ французької випічки, а у 2012 році у Франції круасанам надали статус продукту з географічним походженням, що навіть охороняється законом.

Це означає, що випічка, виготовлена поза межами країни, не вважається "справжнім" круасаном. За даними Міністерства сільського господарства Франції, автентичний смак можливий лише з використанням інгредієнтів, які є лише у Франції та надають особливого та неповторного смаку.

Сучасні круасани

Раніше круасани зазвичай їли зовсім без начинки, бо він вважався класичним. Однак сьогодні круасан давно вийшов за межі класичного рецепта. Його готують із шинкою та сиром, авокадо й лососем, а також із шоколадом, джемом, згущеним молоком, родзинками, горіховими кремами чи варенням.

Він добре поєднується як із кавою, так і з чаєм, і в багатьох країнах став універсальним сніданком.

Навіть подейкують, що солодкі круасани сприяють виробленню дофаміну та ендорфінів — гормонів задоволення, які піднімають настрій.

Сучасні круасани — це більше, ніж просто випічка. Це історія Європи, символ ранкових ритуалів і маленької радості, яку легко подарувати собі.

Тож День круасана — чудовий привід скуштувати теплого ароматного півмісяця. А зробити це можна навіть вдома за допомогою рецептів, які зібрав для вас УНН.

Круасани з кисломолочного сиру

Інгредієнти:

  • 200 г борошна,
    • 200 г кисломолочного сиру,
      • 120 г вершкового масла (м’якого),
        • 80 г цукру,
          • 1 ч. л. ванільного цукру,
            • 1 ч. л. розпушувача, дрібка солі, цукрова пудра для посипання.

              Спосіб приготування:

              1. У глибоку миску викладіть кисломолочний сир. Додайте цукор, ванільний цукор, дрібку солі та м’яке вершкове масло. Ретельно розімніть виделкою або перемішайте до однорідної маси.
                1. Всипте борошно, додайте розпушувач і замісіть м’яке, не липке тісто.
                  1. За бажанням загорніть тісто в плівку й поставте в холодильник на 20 хвилин — так з ним буде легше працювати. Можна готувати й одразу.
                    1. Викладіть тісто на присипаний борошном стіл, розкачайте у круг і розріжте його на трикутники.
                      1. Кожен трикутник закрутіть у рулетик, формуючи круасанчик, і викладіть на деко, застелене пергаментом.
                        1. Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці 25–30 хвилин до легкого золотистого кольору.
                          1. Готові круасанчики остудіть, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу.

                            Солоні ліниві круасани

                            Інгредієнти:

                            • 250 г листково-дріжджового тіста,
                              • 2 ст. л. кетчупу,
                                • 4 слайси тостового сиру,
                                  • 12 шматочків ковбаси.

                                    Приготування:

                                    1. Дістаньте тісто з холодильника та дайте йому трохи розтанути. Легенько розімніть пальцями, не розкачуючи.
                                      1. Змастіть всю поверхню тіста кетчупом.
                                        1. Викладіть слайси сиру, а зверху ковбасу.
                                          1. Наріжте тісто на трикутники.
                                            1. Кожен трикутник закрутіть у круасан.
                                              1. Розігрійте духовку до 200 °C. Викладіть круасани на деко з пергаментом. Випікайте близько 20 хвилин до рум’яної скоринки.

                                                Круасани в апельсиновому сиропі

                                                Інгредієнти:

                                                • 1 упаковка листкового тіста,
                                                  • 3-4 мандарини,
                                                    • 1 ст. л. цукрової пудри.

                                                      Для сиропу:

                                                      • 200 мл апельсинового соку,
                                                        • 80 г цукру,
                                                          • 100 г вершкового масла,
                                                            • 1 ч. л. крохмалю.

                                                              Приготування:

                                                              1. Очистити мандарини, розділити на дольки, за бажанням зняти плівочки.
                                                                1. Листкове тісто нарізати на подовжені трикутники.
                                                                  1. На широку частину кожного трикутника викласти кілька мандаринових дольок.
                                                                    1. Згорнути тісто у форму круасана, краї добре защипнути.
                                                                      1. У апельсиновому соку розчинити крохмаль, додати цукор і вершкове масло.
                                                                        1. Варити сироп на повільному вогні близько 10 хвилин до легкого загустіння.
                                                                          1. У жаротривку форму налити трохи сиропу, викласти круасани кінчиком донизу.
                                                                            1. Залити круасани рештою сиропу, за бажанням змастити жовтком і посипати цукровою пудрою.
                                                                              1. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин до золотистого кольору.
                                                                                1. Дати трохи охолонути й подавати, бажано теплими.

                                                                                  Круасани з цукром та корицею

                                                                                  Для тіста:

                                                                                  • 300 мл молока + 1 ст. л. для змащування,
                                                                                    • 8 г сухих дріжджів,
                                                                                      • 170 г цукру (60 г - в опару, 60 г - у тісто, 50 г - в начинку),
                                                                                        • 2 яйця (1 жовток - для змащування),
                                                                                          • 0,5 ч. л. солі,
                                                                                            • 750 г борошна (50 г - в опару, 700 г - у тісто),
                                                                                              • 100 мл олії,
                                                                                                • 70 г вершкового масла,
                                                                                                  • 1 ч. л. розпушувача, 5 г ванілі.

                                                                                                    Для начинки та декору:

                                                                                                    • 1 ч. л. кориці,
                                                                                                      • цукрова пудра для посипання.

                                                                                                        Приготування:

                                                                                                        1. Підігріти молоко до 40 °C. Додати дріжджі, 2 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна, перемішати й залишити на 15 хвилин.
                                                                                                          1. Збити 1 яйце і 1 білок із сіллю та цукром, що залишився для тіста.
                                                                                                            1. В опару додати олію та яєчну суміш, перемішати.
                                                                                                              1. Поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити тісто.
                                                                                                                1. Вимішувати тісто 5 хвилин, сформувати кулю, перекласти в змащену олією миску й залишити в теплі на 50 хвилин.
                                                                                                                  1. Розтопити вершкове масло.
                                                                                                                    1. Тісто розкачати у тонкий пласт, змастити маслом і скласти «конвертом», змащуючи кожен шар. Залишити на 15 хвилин.
                                                                                                                      1. Знову розкачати тісто, змастити маслом, посипати цукром і корицею.
                                                                                                                        1. Нарізати тісто на трикутники та скрутити круасани і викласти на деко з пергаментом, залишити на 10 хвилин для розстойки.
                                                                                                                          1. Жовток змішати з 1 ст. л. молока, змастити круасани та випікати при 180 °C 18–20 хвилин до рум’яної скоринки.
                                                                                                                            1. Готові круасани остудити й посипати цукровою пудрою.

                                                                                                                              Круасани з шинкою та сиром

                                                                                                                              Інгредієнти:

                                                                                                                              • 2 листи листкового тіста,
                                                                                                                                • 100 г шинки (слайси),
                                                                                                                                  • 100 г сиру (слайси),
                                                                                                                                    • 1 яйце, борошно для підпилу,
                                                                                                                                      • кунжут за бажанням.

                                                                                                                                        Приготування:

                                                                                                                                        1. Листкове тісто злегка присипати борошном і розкачати.
                                                                                                                                          1. На один лист тіста викласти слайси шинки, зверху — сир.
                                                                                                                                            1. Накрити другим листом тіста й ще раз акуратно пройтися качалкою.
                                                                                                                                              1. Нарізати тісто на трикутники.
                                                                                                                                                1. Кожен трикутник скрутити у форму круасана.
                                                                                                                                                  1. Викласти круасани на деко, застелене пергаментом.
                                                                                                                                                    1. Збити яйце, змастити круасани зверху, за бажанням посипати кунжутом.
                                                                                                                                                      1. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці до золотистої скоринки.

                                                                                                                                                        Алла Кіосак

                                                                                                                                                        ЛайфхакиКулінар
                                                                                                                                                        Відень
                                                                                                                                                        Австрія
                                                                                                                                                        Париж
                                                                                                                                                        Франція