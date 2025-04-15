Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.
Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.
В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Чотири жінки загинули, ще четверо отримали серйозні поранення та були госпіталізовані.
Колишньому керівнику Оператора ГТС оголошено підозру у завданні збитків державі на 18 млрд грн. Підозрюваний покинув країну за фіктивним відрядженням після відмови сплатити дивіденди до держбюджету.
Александар Драгович приєднався до Збройних сил Австрії для завершення базової військової служби, перерваної у 2011 році. Футболіст буде відвідувати армійський спортцентр протягом двох місяців, продовжуючи грати за "Аустрію".
СБУ затримала високопосадовця Антитерористичного центру, який працював на ФСБ з 2018 року. Його батьки знали про співпрацю з ворогом та виправдовували агресію рф, їм також готують підозру.
Заступник керівника ОП провів переговори з представницею МЗС Австрії щодо відбудови України та євроінтеграції. Австрія вже надала понад 800 млн євро допомоги та підтримує подальші реформи України.
Дубінського та його екс-помічника судитимуть за організацію незаконного перетину кордону брата цивільної дружини. Чоловік двічі виїжджав до Молдови за підробленими документами для перевезень.
Міністр закордонних справ Шалленберг стане тимчасовим канцлером Австрії після відставки Нехаммера. Ультраправа FPÖ розпочне переговори про формування нового уряду під керівництвом Герберта Кікля.
Президент України призначив Юрія Вітренка постійним представником при міжнародних організаціях у Відні указом №881/2024. Це призначення є частиною масштабних дипломатичних перестановок в українських представництвах за кордоном.
Україна та росія не досягли згоди щодо продовження транзиту газу до Європи за посередництва Азербайджану. Зеленський заявив, що транзит можливий лише за умови, що москва не отримає оплату до кінця війни.
Президент Зеленський заявив, що США та Європа можуть наблизити кінець війни за умови єдиної позиції ЄС. Він закликав залучити країни Глобального Півдня та підтримав французьку ініціативу щодо військового контингенту.
З 15 грудня стартує новий залізничний маршрут Київ-Будапешт з купейними та люкс вагонами. Квитки вже у продажу, вартість від 2800 грн, поїзд надасть зручне сполучення з іншими європейськими містами.
Міністр енергетики Галущенко ініціював надзвичайне засідання Ради керуючих МАГАТЕ через атаку російського дрона на автомобіль місії. Засідання відбудеться 12 грудня у Відні.
Регіональний суд Відня відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Прокуратура планує оскаржити це рішення до 16 грудня у справі про хабарі за видобуток титану в Індії.
Міністр енергетики Галущенко обговорив з главою МАГАТЕ Гроссі наслідки російських атак на підстанції АЕС. МАГАТЕ готове організувати нові моніторингові місії для документування наслідків обстрілів.
Міністр енергетики Галущенко закликав МАГАТЕ вжити жорсткіших заходів проти рф через атаки на критичні для роботи АЕС підстанції.
Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.
Через російський обстріл знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької АЕС. Станція тримається на останній лінії електропередачі, що загрожує повним блекаутом та можливою аварією.
Австрія надасть Україні 2 млн євро на програму "Зерно з України", 5 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та 3 млн на гуманітарну допомогу. Рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ двох країн.
Російський "Газпром" заявив, що підтримує стабільний транзит газу через Україну на рівні 42,4 млн кубометрів. Поставки до Австрії зростають на 6%, незважаючи на припинення постачання для OMV через контрактний спір.
Британський гурт Jamiroquai оголосив про The Heels of Steel Tour з 14 концертами у Європі. Тур розпочнеться 6 листопада 2025 року в Барселоні та завершиться 12 грудня в Бірмінгемі.
Президент України зустрівся з залізничниками та вручив їм державні нагороди у День залізничника. Він відзначив важливу роль "Укрзалізниці" в обороні та економіці країни.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прогнозує швидкі дипломатичні ініціативи від Дональда Трампа щодо війни в Україні у разі перемоги на президентських виборах США.
Вперше мити руки з милом у 1847 році запропонував лікар Ігнац Земмельвайс. На той час він працював у Віденському шпиталі та замислився над проблемою високої дитячої смертності та післяпологової лихоманки у жінок.
11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.
За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали 4 документи. Вони стосуються реадмісії, освіти, аграрного сектору та спільної декларації про ключові вектори взаємодії.
УЗ запустила оновлений сайт booking. uz.gov.ua з розширеним функціоналом для купівлі залізничних квитків. Доступні нові можливості, включаючи верифікацію через Дія.Підпис та покращений пошук поїздок з пересадками.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив візити до Румунії, Словаччини та Молдови. Він анонсував домовленості щодо євроінтеграції, підтримки України та спільні проєкти з сусідніми країнами.
Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.