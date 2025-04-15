Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію - ЗМІ

Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.