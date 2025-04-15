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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7016 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 9338 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31250 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161744 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139650 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142394 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136410 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136251 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196749 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7016 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Стійкість до антибіотиків щороку вбиває мільйони дітей - дослідження

Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.

Здоров'я • 13 квітня, 07:54 • 5686 перегляди

Укрзалізниця: обговорюється запуск нового сполучення Київ-Відень

Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.

Економіка • 2 квітня, 13:17 • 22784 перегляди

В Австрії чотири українки загинули внаслідок моторошного ДТП

В Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Чотири жінки загинули, ще четверо отримали серйозні поранення та були госпіталізовані.

Кримінал та НП • 1 квітня, 12:07 • 19270 перегляди

Понад 18 млрд втрат: ексголові Оператора газотранспортної системи оголошено підозру у справі про мільярдні збитки держбюджету

Колишньому керівнику Оператора ГТС оголошено підозру у завданні збитків державі на 18 млрд грн. Підозрюваний покинув країну за фіктивним відрядженням після відмови сплатити дивіденди до держбюджету.

Кримінал та НП • 21 лютого, 12:57 • 19227 перегляди

Ексзахисник київського “Динамо” Драгович отримав повістку і пройде базову військову службу

Александар Драгович приєднався до Збройних сил Австрії для завершення базової військової служби, перерваної у 2011 році. Футболіст буде відвідувати армійський спортцентр протягом двох місяців, продовжуючи грати за "Аустрію".

Спорт • 18 лютого, 13:20 • 24333 перегляди

Викриття "щура" фсб у лавах СБУ: нові деталі про співпрацю з ворогом та сім'ю шпигуна

СБУ затримала високопосадовця Антитерористичного центру, який працював на ФСБ з 2018 року. Його батьки знали про співпрацю з ворогом та виправдовували агресію рф, їм також готують підозру.

Війна • 12 лютого, 13:09 • 32810 перегляди

Австрія та Україна обговорили відбудову та євроінтеграцію: що вирішили

Заступник керівника ОП провів переговори з представницею МЗС Австрії щодо відбудови України та євроінтеграції. Австрія вже надала понад 800 млн євро допомоги та підтримує подальші реформи України.

Війна • 11 лютого, 04:08 • 107949 перегляди

Нардепа Дубінського судитимуть за організацію незаконного переправлення осіб через кордон

Дубінського та його екс-помічника судитимуть за організацію незаконного перетину кордону брата цивільної дружини. Чоловік двічі виїжджав до Молдови за підробленими документами для перевезень.

Кримінал та НП • 8 січня, 12:44 • 17293 перегляди

Австрія отримає тимчасового канцлера перед можливим приходом ультраправих

Міністр закордонних справ Шалленберг стане тимчасовим канцлером Австрії після відставки Нехаммера. Ультраправа FPÖ розпочне переговори про формування нового уряду під керівництвом Герберта Кікля.

Новини Світу • 8 січня, 10:47 • 20512 перегляди

Зеленський призначив представника України при міжнародних організаціях у Відні

Президент України призначив Юрія Вітренка постійним представником при міжнародних організаціях у Відні указом №881/2024. Це призначення є частиною масштабних дипломатичних перестановок в українських представництвах за кордоном.

Анонси • 26 грудня, 20:56 • 32774 перегляди

Україна та рф не змогли домовитися про газову угоду за посередництва Азербайджану - Reuters

Україна та росія не досягли згоди щодо продовження транзиту газу до Європи за посередництва Азербайджану. Зеленський заявив, що транзит можливий лише за умови, що москва не отримає оплату до кінця війни.

Війна • 21 грудня, 08:58 • 58005 перегляди

Європа та США здатні наблизити завершення війни: Зеленський назвав умову

Президент Зеленський заявив, що США та Європа можуть наблизити кінець війни за умови єдиної позиції ЄС. Він закликав залучити країни Глобального Півдня та підтримав французьку ініціативу щодо військового контингенту.

Війна • 19 грудня, 14:05 • 17692 перегляди

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд до Будапешта: куди можна дістатися далі

З 15 грудня стартує новий залізничний маршрут Київ-Будапешт з купейними та люкс вагонами. Квитки вже у продажу, вартість від 2800 грн, поїзд надасть зручне сполучення з іншими європейськими містами.

Анонси • 13 грудня, 06:05 • 19559 перегляди

Україна ініціювала засідання МАГАТЕ через атаку рф на службовий автомобіль агентства - Галущенко

Міністр енергетики Галущенко ініціював надзвичайне засідання Ради керуючих МАГАТЕ через атаку російського дрона на автомобіль місії. Засідання відбудеться 12 грудня у Відні.

Війна • 10 грудня, 23:21 • 96619 перегляди

Регіональний суд Відня відмовив у екстрадиції Фірташа до США

Регіональний суд Відня відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Прокуратура планує оскаржити це рішення до 16 грудня у справі про хабарі за видобуток титану в Індії.

Новини Світу • 5 грудня, 02:23 • 19926 перегляди

Міністр енергетики України зустрівся з керівником МАГАТЕ: про що говорили

Міністр енергетики Галущенко обговорив з главою МАГАТЕ Гроссі наслідки російських атак на підстанції АЕС. МАГАТЕ готове організувати нові моніторингові місії для документування наслідків обстрілів.

Війна • 21 листопада, 18:57 • 34971 перегляди

МАГАТЕ має вжити радикальніших заходів щодо рф через атаки на критичні для АЕС підстанції - Галущенко

Міністр енергетики Галущенко закликав МАГАТЕ вжити жорсткіших заходів проти рф через атаки на критичні для роботи АЕС підстанції.

Війна • 21 листопада, 11:43 • 16875 перегляди

Нові залізничні маршрути запускають з України до ЄС: куди тепер можна доїхати потягом

Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.

Суспільство • 21 листопада, 11:30 • 17997 перегляди

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через ворожий обстріл - Міненерго

Через російський обстріл знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької АЕС. Станція тримається на останній лінії електропередачі, що загрожує повним блекаутом та можливою аварією.

Війна • 21 листопада, 06:16 • 18610 перегляди

Австрія виділяє 10 млн євро на підтримку України: куди підуть гроші

Австрія надасть Україні 2 млн євро на програму "Зерно з України", 5 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та 3 млн на гуманітарну допомогу. Рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ двох країн.

Війна • 20 листопада, 14:18 • 20505 перегляди

Потік російського газу в ЄС через Україну стабільний, обсяги поставок до Австрії зростають

Російський "Газпром" заявив, що підтримує стабільний транзит газу через Україну на рівні 42,4 млн кубометрів. Поставки до Австрії зростають на 6%, незважаючи на припинення постачання для OMV через контрактний спір.

Новини Світу • 19 листопада, 14:40 • 14369 перегляди

Jamiroquai повертається: легендарний гурт анонсував європейський тур у 2025 році

Британський гурт Jamiroquai оголосив про The Heels of Steel Tour з 14 концертами у Європі. Тур розпочнеться 6 листопада 2025 року в Барселоні та завершиться 12 грудня в Бірмінгемі.

УНН Lite • 18 листопада, 17:39 • 101098 перегляди

“Майже всі делегації наших партнерів прибувають в Україну завдяки вам”: Зеленський у День залізничника

Президент України зустрівся з залізничниками та вручив їм державні нагороди у День залізничника. Він відзначив важливу роль "Укрзалізниці" в обороні та економіці країни.

Суспільство • 4 листопада, 18:19 • 21454 перегляди

Орбан очікує, що в разі перемоги Трамп виступить з ініціативою щодо війни рф проти України

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прогнозує швидкі дипломатичні ініціативи від Дональда Трампа щодо війни в Україні у разі перемоги на президентських виборах США.

Війна • 1 листопада, 07:58 • 30270 перегляди

15 жовтня: Всесвітній день миття рук, Міжнародний день сільських жінок

Вперше мити руки з милом у 1847 році запропонував лікар Ігнац Земмельвайс. На той час він працював у Віденському шпиталі та замислився над проблемою високої дитячої смертності та післяпологової лихоманки у жінок.

УНН Lite • 15 жовтня, 03:03 • 131475 перегляди

11 жовтня: Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день яйця

11 жовтня відзначається Міжнародний день дівчаток, започаткований ООН у 2011 році. Мета - привернути увагу до проблем нерівності та насильства щодо дівчат, а також продемонструвати їхні можливості у сучасному світі.

УНН Lite • 11 жовтня, 03:03 • 119540 перегляди

Реадмісія та співпраця в агросекторі: Шмигаль підбив підсумки міжурядових консультацій України та Словаччини

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали 4 документи. Вони стосуються реадмісії, освіти, аграрного сектору та спільної декларації про ключові вектори взаємодії.

Економіка • 7 жовтня, 15:28 • 31620 перегляди

Укрзалізниця повністю перейшла на новий сайт продажу квитків: що передбачається

УЗ запустила оновлений сайт booking. uz.gov.ua з розширеним функціоналом для купівлі залізничних квитків. Доступні нові можливості, включаючи верифікацію через Дія.Підпис та покращений пошук поїздок з пересадками.

Суспільство • 2 жовтня, 10:45 • 11007 перегляди

Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив візити до Румунії, Словаччини та Молдови. Він анонсував домовленості щодо євроінтеграції, підтримки України та спільні проєкти з сусідніми країнами.

Війна • 20 вересня, 11:41 • 13255 перегляди

Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію - ЗМІ

Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.

Війна • 19 вересня, 14:18 • 25887 перегляди