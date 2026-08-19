"Кінець брехні Орбана" - в Україні відреагували на закриття в Угорщині справи "золотого конвою" Ощадбанку

Угорські правоохоронці припинили кримінальне провадження щодо перевезення коштів і золота українського державного Ощадбанку, яке раніше розслідували за підозрою у відмиванні грошей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення "кінцем брехні Віктора Орбана" та закликав притягнути до відповідальності причетних до затримання українців і вилучення майна, повідомляє УНН.

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Національна податкова та митна адміністрація Угорщини припинила розслідування так званої справи "золотого конвою", оскільки слідство не встановило складу злочину.

Як повідомляли угорські ЗМІ, Raiffeisen Bank International надав слідчим документи, які підтвердили походження близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, що перевозилися автомобілями Ощадбанку. У банку підтвердили, що йшлося про звичайну міжбанківську операцію, а цінності були оплачені Ощадбанком.

Слідство також не виявило ознак інших кримінальних правопорушень.

Деталі

На рішення угорської сторони відреагував очільник МЗС України Андрій Сибіга.

"Це кінець брехні Віктора Орбана, який можна було передбачити. І водночас попередження всім іншим: ставка на антиукраїнську риторику заради внутрішньої вигоди приносить лише політичну поразку та ганьбу", — заявив він.

За словами міністра, історія має отримати продовження вже у частині відповідальності тих, хто був причетний до затримання українських громадян та вилучення майна.

"Кожен, хто причетний до фабрикації цього фарсу та незаконного затримання наших людей і державного майна, повинен бути притягнутий до відповідальності", — наголосив Сибіга.

Що цьому передувало

5 березня 2026 року угорський Контртерористичний центр TEK зупинив поблизу Будапешта два броньовані автомобілі Ощадбанку, які прямували з Відня до України. У них перевозили близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Сімох співробітників українського банку затримали. Угорські правоохоронці заявили про підозри у відмиванні грошей, тоді як Ощадбанк та українська влада наголошували, що перевезення було законною міжбанківською операцією і супроводжувалося необхідними документами.

Згодом працівників банку відпустили, однак кошти та золото певний час залишалися в Угорщині. У травні угорська сторона повністю повернула Ощадбанку вилучені гроші та дорогоцінний метал. Також були скасовані обмеження на в'їзд для затриманих співробітників.

Водночас історія отримала продовження вже щодо дій угорських силовиків. Колишньому керівнику TEK Яношу Хайду оголосили підозру у справі про незаконне позбавлення волі сімох українців. За версією прокуратури, працівників Ощадбанку могли утримувати без достатніх правових підстав уже після того, як вони фактично мали статус свідків.

Угорські журналісти також повідомляли, що рішення провести операцію проти автомобілів Ощадбанку могло ухвалюватися на політичному рівні. Самі причетні до тодішнього керівництва Угорщини такі звинувачення заперечували.

Нагадаємо

У червні 2026 року прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наказав провести розслідування затримання у країні інкасаторів українського Ощадбанку з цінним вантажем.