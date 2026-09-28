Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?

Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА відмовив у проведенні клініко-експертної оцінки лікування померлого пацієнта приватної клініки Odrex Ігоря Мелая. Невиконання доручення МОЗ одеські чиновники пояснили відсутністю оригіналів медичних документів, їх вилучило слідство. Водночас правила діловодства передбачають збереження клінікою засвідчених копій. Ба більше, представники Odrex публічно заявляли, що такі є, пише УНН.

У разі вилучення оригіналів документів в установі обов’язково залишаються копії цих документів, засвідчені відповідно до Правил, та опис вилучених документів - пояснив у коментарі УНН CEO юридичної компанії “Болінський і команда” Святослав Болінський.

Ба більше, як повідомила УНН вдова пацієнта Ольга Мелай, представники Odrex публічно підтверджували, що такі копії у клініки є. В одному з коментарів представник клініки написав:

"Клініка має власні копії документів, історію лікування, призначення. Ми готові сісти і звірити їх з Вами, пункт за пунктом"

Ця заява прямо суперечить аргументації, яку клініка Odrex надала Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА. У відповіді Департаменту Ользі Мелай зазначено, що ТОВ "Дім медицини" та ТОВ "Медичний дім "Одрекс" повідомили про неможливість надати запитувану документацію, оскільки її вилучили правоохоронці.

Тож виникає питання - якщо у клініки є копії медичних документів Ігоря Мелая, чому їх не надали Департаменту для проведення перевірки?

Підробка медичних документів може коштувати Odrex ліцензії

Особливої уваги ця суперечність набуває з огляду на те, що саме просила перевірити Ольга Мелай. У зверненні до МОЗ вона вказувала на розбіжності між медичними документами, які родина отримувала під час лікування Ігоря Мелая, та документацією, яку клініка згодом надала до суду. Зокрема, йшлося про вид анестезії під час операції, обставини самого втручання та опис післяопераційного періоду. Окремо Мелай просила перевірити записи в електронній системі охорони здоров’я та встановити, чи вносилися зміни до них.

Нагадаємо

Ігор Мелай помер після майже восьми місяців лікування у приватній клініці Odrex. Як УНН писав раніше, чоловік проходив лікування від дифузної В-клітинної лімфоми.

За словами його вдови Ольги Мелай, спочатку лікарі Odrex планували провести вісім курсів імунохіміотерапії. 26 квітня 2025 року, Ігорю Мелаю запропонували встановити плевральний порт. За словами Ольги, процедуру родині представляли як малоінвазивне втручання, яке мали провести під місцевою анестезією. Однак після операції чоловіка перевели до відділення інтенсивної терапії, де він протягом трьох діб перебував на штучній вентиляції легень. У першу добу після втручання з його грудної клітини відкачали близько п’яти літрів рідини. Після цього лікування продовжили, однак із запланованих восьми курсів імунохіміотерапії Ігор Мелай пройшов лише чотири.

За заявами Ольги Мелай правоохоронці розпочали кримінальні провадження щодо окремих обставин лікування її чоловіка. Остаточну правову оцінку діям медиків, достовірності документації та можливим порушенням має дати суд.

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