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ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках і звільнили ще один населений пункт – ISW

Київ • УНН

 • 12095 перегляди

ISW зафіксував просування ЗСУ біля Куп’янська, Слов’янська, Часового Яру та Олександрівки. Україна звільнила Перебудову на Донеччині.

ЗСУ просунулися одразу на кількох напрямках і звільнили ще один населений пункт – ISW

Українські війська останнім часом досягли просування або відновили позиції одразу на кількох ділянках фронту – поблизу Куп'янська, Слов'янська, Часового Яру та на Олександрівському напрямку. Російські джерела також визнали звільнення Силами оборони села Перебудова на Донеччині, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

На Куп'янському напрямку геолокаційні матеріали свідчать, що українські війська просунулися або утримують позиції на південний схід від міста – поблизу Глушківки та Новоосинового. Раніше російські джерела стверджували, що ці райони контролюють війська рф.

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Також ISW зафіксував українські позиції на схід і південний схід від Слов'янська у районах поблизу Юрківки та Миколаївки, де раніше росіяни проводили інфільтраційні операції або заявляли про свою присутність.

Просування біля Часового Яру та Олександрівки

Окремо аналітики повідомляють про нещодавнє просування ЗСУ на південному заході Часового Яру. Присутність українських військових також зафіксована у Віролюбівці, що, за оцінкою ISW, ставить під сумнів заяви росіян про контроль над низкою прилеглих позицій.

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На Олександрівському напрямку російські військові блогери визнали, що українські сили звільнили Перебудову. Крім того, ЗСУ увійшли до Комара та ведуть боротьбу за населений пункт. Російські джерела визнають, що саме на лінії Піддубне – Мирне – Комар війська рф мають значні труднощі з просуванням.

Ще один локальний успіх зафіксований у Костянтинівці – українські військові зачистили будівлю на сході міста, куди проникла російська група. На Покровському напрямку українські морські піхотинці також повідомляли про очищення від російських диверсантів близько 5 квадратних кілометрів території.

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Степан Гафтко

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