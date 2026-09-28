Українські перехоплювачі вже збивають більше половини реактивних "Шахедів" - Defense Express

Україна вже має кілька ефективних прототипів дронів-перехоплювачів, здатних знищувати нові російські реактивні "Шахеди", а окремі команди застосовують їх у реальних бойових умовах. Виробництво таких систем планують масштабувати, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За даними видання, у вересні росія застосувала проти України понад 2730 реактивних "Шахедів". Сили оборони знищили або подавили засобами РЕБ понад 1500 із них – таким чином загальна ефективність протидії становить близько 55%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила системи-перехоплювачі, які потенційно можуть стати одним із головних засобів захисту від таких дронів. Наразі йдеться про нарощування їхнього виробництва та випуску необхідних компонентів.

Чому реактивні "Шахеди" стали новою проблемою

На відміну від звичайних "Шахедів", проти яких ефективність української оборони перевищує 90%, реактивні модифікації значно швидші та складніші для перехоплення. Їхнє масове застосування змушує Україну шукати дешевшу альтернативу використанню дефіцитних зенітних та авіаційних ракет.

Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proven

За даними Defense Express, українські розробники вже створили кілька прототипів спеціалізованих перехоплювачів реактивних дронів. Частина з них проходить випробування безпосередньо під час російських атак.

Зеленський заявив, що кінцева мета – довести ефективність захисту від реактивних "Шахедів" щонайменше до рівня протидії звичайним моделям, тобто понад 90%.

Зеленський заявив, що зараз рівень перехоплення реактивних "шахедів" становить 55%