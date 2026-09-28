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Трамп попросив Зеленського "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ через загрозу світової паливної кризи

Київ • УНН

 • 13708 перегляди

Трамп заявив, що попросив Зеленського пригальмувати удари по російських НПЗ. Він побоюється глобального дефіциту пального й зростання цін.

Трамп попросив Зеленського "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ через загрозу світової паливної кризи

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Президента України Володимира Зеленського скоротити удари по російських нафтопереробних заводах через їхній вплив на світовий ринок пального. За словами американського президента, Зеленський відповів, що Україна "ймовірно" так і зробить, пише УНН.

Деталі

Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема росії – через те, що Україна та росія воюють одна з одною

– заявив Трамп журналістам.

За його словами, українські удари скорочують російські потужності з переробки нафти, зокрема виробництво дизельного пального. Трамп заявив, що говорив про це безпосередньо із Зеленським і попросив його "пригальмувати з НПЗ".

Що відповів Зеленський

Коли журналісти запитали президента США про реакцію українського лідера, Трамп передав його відповідь так: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

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Американський президент пояснив своє прохання ризиком подальших проблем на світовому паливному ринку. За його словами, Україна може завдавати ударів по інших цілях, однак атаки на російські НПЗ можуть мати глобальні наслідки.

Раніше Трамп уже закликав Україну припинити удари по російських НПЗ, пов'язуючи їх зі зростанням цін і дефіцитом дизельного пального. Водночас енергетичні аналітики, яких цитував CNN, називали головним чинником нинішніх проблем на світовому ринку війну в Перській затоці та перебої з поставками через Ормузьку протоку, хоча українські удари по російській нафтопереробці також впливають на пропозицію дизелю.

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Степан Гафтко

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