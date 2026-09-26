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Трамп закликав Зеленського та путіна домовитися про завершення війни

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Дональд Трамп заявив, що хоче домовленості між Зеленським і путіним до зими. Він не уточнив, чи отримає Україна ліцензії на Patriot.

Трамп закликав Зеленського та путіна домовитися про завершення війни

Президент США Дональд Трамп хоче, аби Володимир Зеленський і Володимир Путін знайшли компроміс. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

"Я хочу, щоб Зеленський домовився з путіним, і хочу, щоб путін домовився з ним", — заявив президент США.

Трамп заявив, що Україна та росія можуть укласти угоду до початку зими

"Сподіваюся, що колись, можливо, найближчим часом, а може, ще до настання суворої зими, вони укладуть угоду", — заявив президент США.

Водночас Трамп не відповів, чи отримає Україна ліцензії на виробництво ракет Patriot. Один із журналістів спитав у Дональда Трампа, чи розмовляв він із Володимиром Зеленським про ракети Patriot.

"Я домовився із Зеленським щодо багатьох різних тем, і з багатьох із цих питань у нас дуже велика згода. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду", — ухилився від прямої відповіді Трамп.

За його словами, у серпні в Україні загинули 25 тисяч військових, а в липні — 32 тисячі, у червні — 33 тисячі. Трамп назвав це "ганьбою".

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ25.09.26, 21:05 • 18476 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна