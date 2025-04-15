У середу, 15 квітня, відбудеться освячення та встановлення хреста на Троїцьку надбрамну церкву в Києво-Печерській лаврі. Сама церква є унікальною спорудою, що збереглася з часів Київської Русі.
Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.
У Вашингтоні розпочинається розгляд справи, де Meta звинувачують у монополізації ринку після придбання Instagram та WhatsApp. FTC може змусити Цукерберга продати ці платформи.
Юлія Свириденко подарувала принцу Гаррі великодній кошик з паскою, випеченою з борошна з розмінованих полів Сумщини. Писанки для кошика зробила мати загиблої парамедикині Ірини Цибух.
У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.
Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.
Військова служба правопорядку розслідує обставини призову Романа Насірова до ЗСУ. Матеріали передадуть до правоохоронних органів для оцінки можливого перевищення повноважень.
Meta впроваджує "підліткові акаунти" з посиленими засобами захисту у Facebook та Messenger. Це стало відповіддю на критику щодо недостатнього захисту молоді в соцмережах.
Українському військовому, який отримав тяжку травму на фронті, вдалося уникнути ампутації руки завдяки складній операції у Центрі Шалімова. Йому пересадили васкуляризований фрагмент малогомілкової кістки.
Несподіваний сніг у квітні накрив різні райони Молдови, включаючи Кишинів, Унген та Хинчешти. Жителі діляться фотографіями та відео снігопаду в соціальних мережах.
Лелека Одарка з Полтавщини знесла третє яйце, попри те, що її партнер Грицько покинув її. Науковці сподіваються на повернення Грицька, але в гнізді з Одаркою вже інший птах.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Унікальну операцію провели у Центрі Шалімова: видалили рак нирки з метастазами у підшлунковій залозі. Пацієнтка звернулася зі скаргами на біль у коліні, обстеження виявило пухлини.
За I квартал 2025 року надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше - зі сфери обслуговування. Найбільше скарг надійшло з Києва, Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей.
З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.
З 5 квітня в Україні почнеться похолодання, а 6 квітня у багатьох областях ймовірний сніг. Холодна погода протримається весь наступний тиждень, буде сильний вітер.
Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
Марк Цукерберг придбав за 4095 доларів синю сорочку, яку носив Джессі Айзенберг у фільмі "Соціальна мережа". Тепер підприємець особисто володіє артефактом кіно.
Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.
У Києві та Київській області 31 березня тимчасово обмежать рух транспорту через приїзд іноземних делегацій. Про це повідомило Управління державної охорони, не уточнивши місця та час обмежень.
Хлопчик Єнс робить вироби з бісеру та продає їх, щоб допомогти українським дітям, які втратили домівки. Загалом він зібрав вже понад 34 тисячі данських крон.
Військовий шпиталь у Харкові відновив операції вже 30 березня, попри пошкодження від нічної атаки "Шахеда". Постраждали пацієнти та персонал, але медики не зупиняють допомогу.
Україна стурбована контролем США над інвестиціями та вимогою відшкодування допомоги. Київ наполягає на внесенні змін до проєкту угоди, щоб не підірвати вступ до ЄС.
Студія Amanita Design з Чехії оголосила, що з 26 березня по 2 квітня передасть весь прибуток від продажу ігор на гуманітарну допомогу українцям через People in Need.
У Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого у Бангкоку обвалилася багатоповерхівка. Щонайменше троє людей загинули, є інформація про зниклих безвісти.
Укрзалізниця пояснила причину збою в онлайн-сервісах великою кількістю одночасних запитів. Зараз компанія працює над стабілізацією ситуації, щоб відновити функціональність.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Сили оборони проводять оборонну операцію в зоні угруповання військ "Курськ". Загальні втрати противника становлять понад 55 тис. осіб.
Укрзалізниця відновлює онлайн продаж квитків після збою, але пасажири скаржаться на проблеми. Інструкції щодо придбання, повернення та дій у разі втрати квитка.
Фармкомпанії активно рекламують ліки, особливо на ТБ, перекладаючи витрати на пацієнтів. До 90% вартості безрецептурних препаратів може складати реклама, що суперечить практиці ЄС.