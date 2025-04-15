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14 квітня, 16:00 • 162967 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140321 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143056 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196795 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Новини Світу • 10 квітня, 08:25 • 12337 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

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