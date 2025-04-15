Фіцо зізнався, що фон дер Ляйєн його "жахливо насварила" через переговори з Трампом: у соцмережі він уточнив ситуацію

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розповів про розмову з фон дер Ляєн, де вона висловила невдоволення його переговорами з Трампом. Згодом Фіцо назвав це іронією, натякаючи на можливі торгові заходи США проти ЄС.