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Економіст (журнал)

“Наступного разу пер**бу ногою” - в мережі Threads скандал через погрози в бік вуличних тварин

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Користувач Threads публічно погрожував жорстоким поводженням із вуличними тваринами. Спільнота вимагає його блокування та відповідальності.

“Наступного разу пер**бу ногою” - в мережі Threads скандал через погрози в бік вуличних тварин

У соцмережі Threads розгорівся скандал довкола користувача, який публічно погрожує жорстоким поводженням із вуличними тваринами. Після обурення в коментарях чоловік заявив, що "наступного разу пер**бе ногою" вуличного кота через зауваження на свою адресу, що викликало заклики спільноти притягнути його до відповідальності, передає УНН.

Деталі

У соцмережі Threads користувачка під ніком "roksy_grows" запитала у спільноти, чи "Ви вітаєтеся з тваринами на вулиці?". 

Пост за день набрав понад 700 лайків та 200 коментарів, переважна більшість яких були позитивні. 

Проте, користувач "vovylia_vovylevi4", справжнє ім’я якого Володимир Долгов, написав: "В основному з котами. Кажу: шо дивишся, п***р шерстяний, а ну з’є***ся на**й з дороги", що одразу викликало обурення мережі.

Після зауважень від інших дописувачів, чоловік перейшов до погроз. Заявив, що "наступного разу я його ще й ногою пере**у", і звинуватив у цьому коментаторів - "це буде із-за тебе".

Згодом чоловік видалив свої коментарі, а також закрив сторінки в Threads та Instagram після того, як інші користувачі почали писати йому в особисті повідомлення.

Проте, досі відкритою залишається сторінка у Facebook.

Користувачі Threads закликають запам'ятати обличчя та ім'я чоловіка, публікують скріншоти його профілю та вимагають притягнення до відповідальності або блокування акаунту за заклик до жорстокого поводження з тваринами.

Додатково

Відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України передбачається покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від одного до трьох років за жорстоке поводження з тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, а також пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Нагадаємо

У соцмережах розгорівся скандал навколо блогерки alenadumma після публікації відео за участю її дитини та кошенят. На кадрах хлопчик грається з тваринами, тримаючи їх за шию. Відео викликало обурення користувачів соцмереж та реакцію зоозахисників.

Павло Башинський

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