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Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млн

Київ • УНН

 • 4094 перегляди

Картину Гертруди Аберкромбі знайшли в маєтку за $30 і підтвердили її автентичність. На аукціоні робота встановила рекорд художниці.

Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млн
Фото: Courtesy Freeman’s

Загадкову картину олією, куплену всього за 30 доларів на розпродажі маєтку, було продано на аукціоні більш ніж за 1,35 мільйона доларів після того, як було підтверджено, що це робота відомої сюрреалістки Гертруди Аберкромбі. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

За даними аукціонного будинку Freeman's, який виставив картину на продаж цього місяця, натюрморт розміром 8 на 11 дюймів (близько 20 на 28 см) було виявлено в "темному кутку" маєтку в Мічигані в липні. Експерт ідентифікував її як картину Аберкромбі "Мушлі олдермена Мерріама" (Alderman Merriam’s Shells), яка не виставлялася на загальний огляд майже 75 років.

Завершена в 1951 році, картина зображує колекцію з десяти морських черепашок - поширений мотив, який використовується Аберкромбі, яку часто називають "королевою богемного мистецтва" Америки. Протягом наступних двох років картина була представлена ​​на шести персональних виставках художниці, і тоді її ціна коливалася від 50 до 150 доларів.

Проте художниця так і не продала роботу, натомість подарувавши її лікарю в Каламазу, штат Мічиган, в обмін на медичні послуги. Після смерті лікаря таємнича картина перейшла у спадок, перш ніж з'явилася на липневому аукціоні.

Щасливчик, який залишився анонімним, за словами аукціоніста, був "давнім мисливцем за вініловими платівками та меблями середини століття". Докладно описуючи знахідку, Фріман сказав, що картину було виявлено "в темному кутку коридору, що веде в гараж - її не помітили всі інші покупці того дня".

Побачивши підпис (читається як "Abercrombie, 51"), ледь помітний на темному тлі, покупець ризикнув, витративши 30 доларів. За даними Freeman's, потім вони перепланували сімейну відпустку, щоб відвідати Музей мистецтв Мілуокі, де проходила виставка Аберкромбі. Там, у каталозі виставки, вирізка з новин 1952 року показувала фотографію картини поруч зі справжніми мушлями, які на ній зображені.

Потім мисливець за вигідними покупками відніс витвір мистецтва до аукціонного дому Freeman's, який був одним зі спонсорів виставки. Експерт з Аберкромбі Сьюзен Вайнінгер, професор історії мистецтв в Університеті Рузвельта, пізніше підтвердила, що робота справжня - і все ще в оригінальній рамі. Згодом картину почистив реставратор Джуліан Баумгартнер, який у відео, що документує його роботу, описав її як таку, що знаходиться в "ідеальному стані", за винятком деякого бруду та помутнілого лаку на її поверхні.

"Вона була тьмяною, позбавленою життя, але тепер, почищена, відретушована та перелакована, вона жива та сяюча", - сказав він.

Картину Freeman's оцінював у 150 000–250 000 доларів, хоча ставки на аукціоні минулого четверга значно перевищили оцінки, встановивши новий аукціонний рекорд для роботи Аберкромбі. У 2025 році Sotheby's продав ще одну картину Аберкромбі, "Послання про милосердя" (Message for Mercy), за рекордну на той час суму в 1,02 мільйона доларів, що більш ніж утричі перевищує її оцінку.

Аберкромбі, художниця-самоучка, яка померла в 1977 році, була відома своїми потойбічними, схожими на казкові композиції. Вона також була відома тим, що проводила легендарні салони у своєму будинку в Гайд-парку в Чикаго, де часто виступали такі зірки джазу, як Діззі Гіллеспі та Чарлі Паркер.

Картину Джексона Поллока продали на аукціоні за рекордні 181 мільйон доларів19.05.26, 16:51 • 10973 перегляди

Юлія Шрамко

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Мічиган
Чикаго