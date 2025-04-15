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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Канада підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США

Провінція Онтаріо підвищила тарифи на електроенергію на 25% для трьох штатів США у відповідь на торгові обмеження Трампа. Надбавка складе 10 канадських доларів за мегават-годину для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.

Новини Світу • 10 березня, 18:59 • 46112 перегляди

Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті, загалом зібравши 74,6 млн голосів

Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).

Новини Світу • 10 листопада, 09:46 • 24528 перегляди

Вибори в США: перші результати екзит полів з ключових штатів

За даними перших екзит-полів, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у Вісконсіні, Мічигані, Джорджії та має рівні показники в Арізоні. Трамп лідирує у Пенсільванії та Неваді.

Політика • 6 листопада, 00:09 • 25739 перегляди

У Кентуккі та Індіані вже закрили дільниці: попередні результати

У штатах Кентуккі та Індіана закрили виборчі дільниці та оприлюднили перші результати. За попередніми даними, в обох штатах лідирує Дональд Трамп із значною перевагою над Камалою Гарріс.

Новини Світу • 5 листопада, 23:44 • 20651 перегляди

Два ключових штати США повідомили коли оголосять перші результати виборів

Арізона та Мічиган повідомили графік підрахунку голосів на виборах президента США. Округ Марікопа оприлюднить перші результати о 22:00, а місто Уоррен планує завершити підрахунок до 2 години ночі.

Політика • 5 листопада, 23:18 • 21527 перегляди

Виборчі дільниці у США відкриваються: де і коли американці голосуватимуть

У США розпочинається голосування на виборчих дільницях по всій країні з різним часом відкриття за часовими поясами. Погодні умови можуть вплинути на явку виборців у деяких "спірних" штатах через сильні дощі та шторми.

Новини Світу • 5 листопада, 11:24 • 15642 перегляди

День виборів у США: на що слід звернути увагу

У США розпочалися президентські вибори, де змагаються Камала Гарріс та Дональд Трамп. Кандидати отримали по три голоси кожен у Діксвілл-Нотч, попереду боротьба за 270 голосів виборців.

Новини Світу • 5 листопада, 08:52 • 17767 перегляди

Британське "мегаопитування" схиляється до перемоги Гарріс на виборах президента США - ЗМІ

Британська компанія Focaldata провела масштабне опитування MRP за участю 31 000 американських виборців. Результати показують ймовірну перемогу Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключових штатах.

Новини Світу • 3 листопада, 18:25 • 22975 перегляди

Трамп заявив під час передвиборчого мітингу, що він "не нацист"

На мітингу в Атланті Дональд Трамп відкинув звинувачення в авторитаризмі та нацизмі від критиків. Напруженість у передвиборчих перегонах між Трампом та Гарріс зростає на тлі інцидентів з виборчими урнами.

Новини Світу • 29 жовтня, 06:55 • 14592 перегляди

"Дочка" VW Scout розкрила своє бачення електрокарів, що включає модель із газовим генератором

Scout Motors анонсувала два електромобілі - позашляховик Traveler і вантажівку Terra з ціною від $60 000. Автомобілі отримають запас ходу до 563 км, а версії з газовим генератором - понад 800 км.

Економіка • 25 жовтня, 14:42 • 20556 перегляди

Роздача Маском по 1 млн дол. виборцям може бути незаконною - Мін'юст США

Міністерство юстиції США попередило Ілона Маска, що його лотерея з призами в 1 млн доларів для зареєстрованих виборців може бути незаконною. Конкурс пропонує гроші підписникам петиції на підтримку поправок до Конституції.

Новини Світу • 24 жовтня, 07:31 • 15430 перегляди

Обама зачитав реп з треку Емінема на мітингу на підтримку Гарріс

Барак Обама продемонстрував навички читання репу на передвиборному мітингу Камали Гарріс у Детройті. Емінем представив колишнього президента, закликавши людей голосувати та наголосивши на важливості свободи слова.

Новини Світу • 23 жовтня, 06:27 • 16459 перегляди

Гарріс: путін може "сидіти в Києві" у разі перемоги Трампа

Віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла, що обрання Дональда Трампа президентом може призвести до того, що Україна здасться в боротьбі з рф. Вона критикує обіцянки Трампа швидко завершити війну, вважаючи це капітуляцією перед агресором.

Війна • 22 жовтня, 06:47 • 35903 перегляди

Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчому опитуванні

Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс в опитуванні Decision Desk HQ/The Hill, отримавши 52% шансів на перемогу проти 42% у Гарріс. Зміна прогнозу пов'язана з покращенням показників Трампа у ключових штатах.

Новини Світу • 21 жовтня, 08:51 • 16733 перегляди

Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах

Опитування Harvard CAPS/Harris показало невелику перевагу Трампа над Гарріс серед виборців, які голосуватимуть достроково, у "хитких" штатах. У загальнонаціональному масштабі Гарріс зберігає лідерство, але розрив скорочується.

Новини Світу • 15 жовтня, 09:06 • 13078 перегляди

П'ятьох громадян Китаю звинувачують у приховуванні відвідування військового об'єкта у США

П'ятьом громадянам Китаю висунули звинувачення у брехні щодо відвідування військового об'єкта в Мічигані. Інцидент стався влітку 2023 року, коли їх виявили біля озера після опівночі.

Новини Світу • 4 жовтня, 08:00 • 14363 перегляди

Гарріс непрямо розкритикувала Трампа, назвавши свого опонента "боягузом"

Віце-президент США Камала Гарріс непрямо розкритикувала Дональда Трампа, натякнувши, що її опонент є "боягузом". Вона заявила, що справжня сила лідера полягає в тому, кого він підтримує, а не принижує.

Новини Світу • 19 серпня, 07:55 • 15979 перегляди

Опитування від консерваторів показує лідерство Камали Гарріс над Трампом у ключовому штаті

Нове опитування Rasmussen показує лідерство Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключовому штаті Мічиган. У двобої Гарріс підтримують 48% виборців, Трампа - 47%, а з урахуванням третіх партій перевага Гарріс зростає до 3%.

Політика • 18 серпня, 18:43 • 33325 перегляди

Гарріс випереджає Трампа за рейтингом у п'яти ключових штатах - опитування

Віцепрезидентка США Камала Гарріс лідирує за рейтингом схвалення у п'яти з семи штатів, що 'вагаються'. Згідно з опитуванням, Гарріс має 48% підтримки проти 47% у Трампа в цих ключових штатах.

Новини Світу • 14 серпня, 16:30 • 24499 перегляди

Байден дав перше інтерв'ю після виходу з президентських перегонів

Джо Байден пояснив своє рішення вийти з виборів бажанням побачити поразку Трампа. Він назвав Трампа небезпекою для демократії та пообіцяв підтримати кандидатуру Камали Гарріс.

Політика • 11 серпня, 20:40 • 46570 перегляди

Гарріс впевнено обходить Трампа у трьох ключових штатах - NYT

Віцепрезидентка Камала Гарріс лідирує над Дональдом Трампом на 4% у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані за даними нового опитування NYT. Це перше опитування після виходу Байдена з виборчих перегонів.

Новини Світу • 10 серпня, 20:56 • 33255 перегляди

Гарріс випереджає Трампа на 5% – нове опитування

Нове опитування Ipsos показує, що Камала Гарріс має 42% підтримки виборців проти 37% у Дональда Трампа. У семи ключових штатах Гарріс випереджає Трампа на 42% проти 40%.

Новини Світу • 9 серпня, 13:17 • 21624 перегляди

Кампанія Гарріс зібрала $36 млн після обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти

Кампанія Камали Гарріс зібрала $36 млн за добу після оголошення Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти. Це один з найкращих днів збору коштів, що свідчить про ентузіазм демократів щодо вибору.

Політика • 8 серпня, 03:55 • 39189 перегляди

Гарріс домоглася рекордної переваги над Трампом - нове опитування

Згідно з опитуванням Morning Consult, віцепрезидентка США Камала Гарріс має 48% підтримки виборців проти 44% у Дональда Трампа. Гарріс також випереджає Трампа серед незалежних та молодих виборців.

Новини Світу • 6 серпня, 07:32 • 19123 перегляди

Трамп виступив з першою промовою після замаху, критикуючи демократів

Дональд Трамп провів першу публічну зустріч після нещодавнього замаху на його життя. Він висловив оптимізм щодо майбутнього, критикував демократів та закликав Джо Байдена піти у відставку.

Політика • 21 липня, 01:19 • 83449 перегляди

Байден після невдалих дебатів відстає від Трампа в опитуванні Bloomberg лише на 2%

Байден відстає від Трампа лише на 2% у ключових штатах після невдалих дебатів, згідно з опитуванням Bloomberg.

Політика • 7 липня, 04:51 • 103700 перегляди

У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.

Новини Світу • 29 травня, 06:38 • 26638 перегляди

Другий випадок пташиного грипу серед людей зафіксовано у працівника молочної ферми в США

Сполучені Штати повідомили про другий випадок захворювання людини на пташиний грип у працівника молочної ферми в Мічигані, що свідчить про розширення спалаху вірусу, який циркулює серед домашньої птиці.

Новини Світу • 22 травня, 23:12 • 22714 перегляди

Шторми обрушилися на південний схід США після торнадо на Середньому Заході: щонайменше 3 загиблих

Щонайменше троє людей загинули внаслідок сильних штормів, що пронеслися центральною та південно-східною частинами США, спричинивши руйнівні торнадо, великий град і повені.

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Два торнадо обрушилися на Мічиган: зруйнувано будинки включно з відділенням FedEx

Два торнадо обрушилися на Мічиган, зруйнувавши будівлі, в тому числі офіс FedEx, де близько 50 співробітників тимчасово опинилися в пастці, але не постраждали.

Новини Світу • 8 травня, 18:26 • 32681 перегляди