Провінція Онтаріо підвищила тарифи на електроенергію на 25% для трьох штатів США у відповідь на торгові обмеження Трампа. Надбавка складе 10 канадських доларів за мегават-годину для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.
Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).
За даними перших екзит-полів, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у Вісконсіні, Мічигані, Джорджії та має рівні показники в Арізоні. Трамп лідирує у Пенсільванії та Неваді.
У штатах Кентуккі та Індіана закрили виборчі дільниці та оприлюднили перші результати. За попередніми даними, в обох штатах лідирує Дональд Трамп із значною перевагою над Камалою Гарріс.
Арізона та Мічиган повідомили графік підрахунку голосів на виборах президента США. Округ Марікопа оприлюднить перші результати о 22:00, а місто Уоррен планує завершити підрахунок до 2 години ночі.
У США розпочинається голосування на виборчих дільницях по всій країні з різним часом відкриття за часовими поясами. Погодні умови можуть вплинути на явку виборців у деяких "спірних" штатах через сильні дощі та шторми.
У США розпочалися президентські вибори, де змагаються Камала Гарріс та Дональд Трамп. Кандидати отримали по три голоси кожен у Діксвілл-Нотч, попереду боротьба за 270 голосів виборців.
Британська компанія Focaldata провела масштабне опитування MRP за участю 31 000 американських виборців. Результати показують ймовірну перемогу Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключових штатах.
На мітингу в Атланті Дональд Трамп відкинув звинувачення в авторитаризмі та нацизмі від критиків. Напруженість у передвиборчих перегонах між Трампом та Гарріс зростає на тлі інцидентів з виборчими урнами.
Scout Motors анонсувала два електромобілі - позашляховик Traveler і вантажівку Terra з ціною від $60 000. Автомобілі отримають запас ходу до 563 км, а версії з газовим генератором - понад 800 км.
Міністерство юстиції США попередило Ілона Маска, що його лотерея з призами в 1 млн доларів для зареєстрованих виборців може бути незаконною. Конкурс пропонує гроші підписникам петиції на підтримку поправок до Конституції.
Барак Обама продемонстрував навички читання репу на передвиборному мітингу Камали Гарріс у Детройті. Емінем представив колишнього президента, закликавши людей голосувати та наголосивши на важливості свободи слова.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла, що обрання Дональда Трампа президентом може призвести до того, що Україна здасться в боротьбі з рф. Вона критикує обіцянки Трампа швидко завершити війну, вважаючи це капітуляцією перед агресором.
Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс в опитуванні Decision Desk HQ/The Hill, отримавши 52% шансів на перемогу проти 42% у Гарріс. Зміна прогнозу пов'язана з покращенням показників Трампа у ключових штатах.
Опитування Harvard CAPS/Harris показало невелику перевагу Трампа над Гарріс серед виборців, які голосуватимуть достроково, у "хитких" штатах. У загальнонаціональному масштабі Гарріс зберігає лідерство, але розрив скорочується.
П'ятьом громадянам Китаю висунули звинувачення у брехні щодо відвідування військового об'єкта в Мічигані. Інцидент стався влітку 2023 року, коли їх виявили біля озера після опівночі.
Віце-президент США Камала Гарріс непрямо розкритикувала Дональда Трампа, натякнувши, що її опонент є "боягузом". Вона заявила, що справжня сила лідера полягає в тому, кого він підтримує, а не принижує.
Нове опитування Rasmussen показує лідерство Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключовому штаті Мічиган. У двобої Гарріс підтримують 48% виборців, Трампа - 47%, а з урахуванням третіх партій перевага Гарріс зростає до 3%.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс лідирує за рейтингом схвалення у п'яти з семи штатів, що 'вагаються'. Згідно з опитуванням, Гарріс має 48% підтримки проти 47% у Трампа в цих ключових штатах.
Джо Байден пояснив своє рішення вийти з виборів бажанням побачити поразку Трампа. Він назвав Трампа небезпекою для демократії та пообіцяв підтримати кандидатуру Камали Гарріс.
Віцепрезидентка Камала Гарріс лідирує над Дональдом Трампом на 4% у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані за даними нового опитування NYT. Це перше опитування після виходу Байдена з виборчих перегонів.
Нове опитування Ipsos показує, що Камала Гарріс має 42% підтримки виборців проти 37% у Дональда Трампа. У семи ключових штатах Гарріс випереджає Трампа на 42% проти 40%.
Кампанія Камали Гарріс зібрала $36 млн за добу після оголошення Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти. Це один з найкращих днів збору коштів, що свідчить про ентузіазм демократів щодо вибору.
Згідно з опитуванням Morning Consult, віцепрезидентка США Камала Гарріс має 48% підтримки виборців проти 44% у Дональда Трампа. Гарріс також випереджає Трампа серед незалежних та молодих виборців.
Дональд Трамп провів першу публічну зустріч після нещодавнього замаху на його життя. Він висловив оптимізм щодо майбутнього, критикував демократів та закликав Джо Байдена піти у відставку.
Байден відстає від Трампа лише на 2% у ключових штатах після невдалих дебатів, згідно з опитуванням Bloomberg.
Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.
Сполучені Штати повідомили про другий випадок захворювання людини на пташиний грип у працівника молочної ферми в Мічигані, що свідчить про розширення спалаху вірусу, який циркулює серед домашньої птиці.
Щонайменше троє людей загинули внаслідок сильних штормів, що пронеслися центральною та південно-східною частинами США, спричинивши руйнівні торнадо, великий град і повені.
Два торнадо обрушилися на Мічиган, зруйнувавши будівлі, в тому числі офіс FedEx, де близько 50 співробітників тимчасово опинилися в пастці, але не постраждали.