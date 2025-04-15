У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.