Смертоносні шторми в Оклахомі забрали життя двох людей напередодні нової хвилі негоди
Київ • УНН
В Оклахомі загинули 47-річна жінка та її 13-річна донька через ймовірний торнадо. Синоптики попереджають про ще інтенсивніші погодні умови, що загрожують мільйонам американців.
Потужний штормовий фронт охопив центральну частину США, спричинивши трагічні наслідки в окрузі Мейджор штату Оклахома. Внаслідок ймовірного торнадо поблизу міста Фейрв’ю загинули 47-річна жінка та її 13-річна донька, чиї тіла виявили в пошкодженому автомобілі пізно ввечері у четвер. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Національна метеорологічна служба вже направила експертів для підтвердження сили зафіксованих воронок, тоді як синоптики попереджають про ще інтенсивніші погодні умови в п'ятницю, що загрожують мільйонам американців від Техасу до Мічигану.
Масштабна загроза торнадо в центральних штатах
Зона підвищеного ризику наразі охоплює території, де проживає понад 7 мільйонів людей, включаючи мегаполіси Канзас-Сіті, Талса та Омаха. Метеорологи фіксують формування нових штормових фронтів, які можуть принести руйнівні вітри та потужні торнадо. Влада штатів закликає населення перебувати в укриттях, оскільки весняний сезон штормів розпочався з надзвичайно агресивних проявів стихії, що вже призвели до перших жертв.
Реакція влади та моніторинг ситуації
Губернатор Оклахоми Кевін Стітт висловив співчуття родині загиблих та запевнив, що рятувальні служби працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків стихії. Фахівці продовжують вивчати відеозаписи з камер поліцейських машин, які зафіксували гігантські воронки, що підсвічувалися спалахами блискавок під час нічного шторму.
Наразі основна увага зосереджена на прогнозуванні траєкторії нових штормів, які можуть стати найбільш руйнівними за останні місяці.
