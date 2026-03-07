$43.810.0950.900.07
01:30 • 3078 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 12373 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 34706 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 42448 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 36092 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 59692 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27277 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24913 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23371 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21035 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Смертоносні шторми в Оклахомі забрали життя двох людей напередодні нової хвилі негоди

Київ • УНН

 • 644 перегляди

В Оклахомі загинули 47-річна жінка та її 13-річна донька через ймовірний торнадо. Синоптики попереджають про ще інтенсивніші погодні умови, що загрожують мільйонам американців.

Смертоносні шторми в Оклахомі забрали життя двох людей напередодні нової хвилі негоди
Фото: AP

Потужний штормовий фронт охопив центральну частину США, спричинивши трагічні наслідки в окрузі Мейджор штату Оклахома. Внаслідок ймовірного торнадо поблизу міста Фейрв’ю загинули 47-річна жінка та її 13-річна донька, чиї тіла виявили в пошкодженому автомобілі пізно ввечері у четвер. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Національна метеорологічна служба вже направила експертів для підтвердження сили зафіксованих воронок, тоді як синоптики попереджають про ще інтенсивніші погодні умови в п'ятницю, що загрожують мільйонам американців від Техасу до Мічигану.

Масштабна загроза торнадо в центральних штатах

Зона підвищеного ризику наразі охоплює території, де проживає понад 7 мільйонів людей, включаючи мегаполіси Канзас-Сіті, Талса та Омаха. Метеорологи фіксують формування нових штормових фронтів, які можуть принести руйнівні вітри та потужні торнадо. Влада штатів закликає населення перебувати в укриттях, оскільки весняний сезон штормів розпочався з надзвичайно агресивних проявів стихії, що вже призвели до перших жертв.

Реакція влади та моніторинг ситуації

Губернатор Оклахоми Кевін Стітт висловив співчуття родині загиблих та запевнив, що рятувальні служби працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків стихії. Фахівці продовжують вивчати відеозаписи з камер поліцейських машин, які зафіксували гігантські воронки, що підсвічувалися спалахами блискавок під час нічного шторму.

Наразі основна увага зосереджена на прогнозуванні траєкторії нових штормів, які можуть стати найбільш руйнівними за останні місяці.

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Ураган в США
Оклахома
Ассошіейтед Прес
Мічиган
Техас