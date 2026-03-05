$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
17:39 • 3264 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
12:41 • 26746 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 54421 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 38359 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00 • 38128 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
5 березня, 11:33 • 59250 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05 • 24396 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 47691 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 77797 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Американська акторка Меган Фокс повернулася в Instagram після майже двох років, опублікувавши серію відвертих фотографій. Зірка позує у чорній футболці та стрінгах, доповнивши образ чокером, панчохами та туфлями на платформі.

Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото

Американська акторка Меган Фокс знову активізувалася в соцмережах після тривалої паузи. 3 березня зірка вперше за майже два роки опублікувала новий допис в Instagram, поділившись серією відвертих світлин і фактично повідомивши про своє повернення до платформи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram акторки.

На знімках акторка позує у чорній футболці та стрінгах, доповнивши образ чокером, панчохами до коліна і туфлями на високій платформі.

Повернення знаменитості до Instagram відбулося незадовго до її 40-річчя — акторка відзначатиме його 16 березня. Варто нагадати, що минулого року, коли Фокс святкувала 38-й день народження, вона повністю очистила свій профіль, видаливши всі попередні дописи та підписки.

Окрім основної публікації, акторка також розмістила першу сторіз після тривалої перерви.

"Я жива, щойно з’явилися нові фотографії", — написала вона.

У коментарях підписники активно вітають Фокс із поверненням до соцмереж і сподіваються, що тепер зірка частіше ділитиметься новим контентом.

Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона04.03.26, 14:28 • 53603 перегляди

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Соціальна мережа
Фільм
Серіали