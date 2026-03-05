Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
Київ • УНН
Американська акторка Меган Фокс повернулася в Instagram після майже двох років, опублікувавши серію відвертих фотографій. Зірка позує у чорній футболці та стрінгах, доповнивши образ чокером, панчохами та туфлями на платформі.
Американська акторка Меган Фокс знову активізувалася в соцмережах після тривалої паузи. 3 березня зірка вперше за майже два роки опублікувала новий допис в Instagram, поділившись серією відвертих світлин і фактично повідомивши про своє повернення до платформи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram акторки.
На знімках акторка позує у чорній футболці та стрінгах, доповнивши образ чокером, панчохами до коліна і туфлями на високій платформі.
Повернення знаменитості до Instagram відбулося незадовго до її 40-річчя — акторка відзначатиме його 16 березня. Варто нагадати, що минулого року, коли Фокс святкувала 38-й день народження, вона повністю очистила свій профіль, видаливши всі попередні дописи та підписки.
Окрім основної публікації, акторка також розмістила першу сторіз після тривалої перерви.
"Я жива, щойно з’явилися нові фотографії", — написала вона.
У коментарях підписники активно вітають Фокс із поверненням до соцмереж і сподіваються, що тепер зірка частіше ділитиметься новим контентом.
