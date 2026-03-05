Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
СБУ розкрила деталі ураження фрегата "адмірал ессен" під час атаки на Новоросійськ 2 березня. Корабель отримав критичні пошкодження, що обмежує його можливість застосовувати крилаті ракети "Калібр".
Служба безпеки України розкрила деталі ураження російського фрегата "адмірал ессен" під час атаки на порт новоросійська у ніч на 2 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в СБУ.
Деталі
Даний корабель є носієм восьми крилатих ракет "Калібр". Удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок цього:
- Вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і
розсіювачів радіосигналу;
- Пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25,
який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
- Уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 «Орєх», що
входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
- Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар
«Фрегат-М2М», який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.
Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин - це свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд. Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України
Нагадаємо
Під час атаки на новоросійськ у ніч на 2 березня СБУ та Сили оборони вразили морський тральщик "валентін пікуль", а також пошкодили протичовнові кораблі "єйськ" та "касімов".