Ексклюзив
12:00 • 264 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 2870 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 11518 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 33211 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 65815 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 73930 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 78339 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 42430 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 39238 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 61175 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему5 березня, 02:39 • 8692 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 14407 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 75145 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 6880 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 13003 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 2874 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 13206 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 44754 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 73931 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 78340 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Руслан Кравченко
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 1054 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 24447 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 40635 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 44454 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 51405 перегляди
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Financial Times

Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"

Київ • УНН

 • 280 перегляди

СБУ розкрила деталі ураження фрегата "адмірал ессен" під час атаки на Новоросійськ 2 березня. Корабель отримав критичні пошкодження, що обмежує його можливість застосовувати крилаті ракети "Калібр".

Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"

Служба безпеки України розкрила деталі ураження російського фрегата "адмірал ессен" під час атаки на порт новоросійська у ніч на 2 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в СБУ.

Деталі

Даний корабель є носієм восьми крилатих ракет "Калібр". Удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок цього:

  • Вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
    • Пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
      • Уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 «Орєх», що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
        • Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар «Фрегат-М2М», який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

          Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин - це свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд. Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України

          - повідомили в Службі безпеки.

          Нагадаємо

          Під час атаки на новоросійськ у ніч на 2 березня СБУ та Сили оборони вразили морський тральщик "валентін пікуль", а також пошкодили протичовнові кораблі "єйськ" та "касімов".

          Павло Башинський

          Війна в УкраїніСвіт
          Техніка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          «Калібр» (сімейство ракет)
          Служба безпеки України