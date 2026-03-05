Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті
Київ • УНН
Міністерство оборони США ідентифікувало майора Джеффрі О’Браєна та головного уорент-офіцера Роберта М. Марзана, загиблих від атаки дрона. Ця атака забрала життя шести американських резервістів у Порт-Шуайбі.
Міністерство оборони США офіційно назвало імена ще двох військовослужбовців армійського резерву, які стали жертвами удару безпілотника по логістичному об'єкту в Порт-Шуайбі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Загиблими виявилися 45-річний майор Джеффрі О’Браєн з Айови та 54–річний головний уорент-офіцер Роберт М. Марзан із Каліфорнії. Обидва військові служили у 103-му командуванні забезпечення, яке відіграє ключову роль у глобальній логістиці та постачанні американських військ у межах конфлікту з Іраном.
Втрати логістичного підрозділу під час бойових дій
Атака дрона, що сталася минулої неділі, забрала життя загалом шести американських резервістів, ставши однією з найкривавіших подій початкової фази війни.
Раніше Пентагон підтвердив загибель капітана Коді А. Хорка, сержантів 1-го класу Ноя Л. Тітдженса та Ніколь М. Амор, а також сержанта Деклана Дж. Коуді. Усі загиблі забезпечували функціонування критичних шляхів постачання армії, що підкреслює вразливість тилових об'єктів США в Кувейті перед засобами повітряного нападу іранських сил.
