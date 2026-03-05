Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті

$43.450.22
4 березня, 20:04 • 10736 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 28186 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 38898 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 46916 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 31312 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 32549 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57182 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80926 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68160 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69499 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 26859 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 38898 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 46916 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 41228 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 40656 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 15518 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 30829 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 36775 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 44145 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 47979 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Міністерство оборони США ідентифікувало майора Джеффрі О’Браєна та головного уорент-офіцера Роберта М. Марзана, загиблих від атаки дрона. Ця атака забрала життя шести американських резервістів у Порт-Шуайбі.

Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті
Фото: Reuters

Міністерство оборони США офіційно назвало імена ще двох військовослужбовців армійського резерву, які стали жертвами удару безпілотника по логістичному об'єкту в Порт-Шуайбі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Загиблими виявилися 45-річний майор Джеффрі О’Браєн з Айови та 54–річний головний уорент-офіцер Роберт М. Марзан із Каліфорнії. Обидва військові служили у 103-му командуванні забезпечення, яке відіграє ключову роль у глобальній логістиці та постачанні американських військ у межах конфлікту з Іраном.

Втрати логістичного підрозділу під час бойових дій

Атака дрона, що сталася минулої неділі, забрала життя загалом шести американських резервістів, ставши однією з найкривавіших подій початкової фази війни.

Раніше Пентагон підтвердив загибель капітана Коді А. Хорка, сержантів 1-го класу Ноя Л. Тітдженса та Ніколь М. Амор, а також сержанта Деклана Дж. Коуді. Усі загиблі забезпечували функціонування критичних шляхів постачання армії, що підкреслює вразливість тилових об'єктів США в Кувейті перед засобами повітряного нападу іранських сил.

Сотні людей загинули на тлі ескалації на Близькому Сході - про жертви повідомили у 7 країнах03.03.26, 18:05 • 6046 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Айова
Міністерство оборони США
Reuters
Каліфорнія
Кувейт
Іран