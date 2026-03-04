Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77
Київ • УНН
Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка, опублікувавши архівне фото з ним. Композитор є автором пісні "Червона рута", яка принесла славу співачці.
Українська співачка Софія Ротару вшанувала пам’ять легендарного композитора Володимира Івасюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ротару.
Деталі
В Instagram-stories артистка опублікувала архівне фото, на якому вона зображена разом із автором безсмертних хітів на тлі карпатських краєвидів. Світлину вона підписала лаконічно та зворушливо: "Володимир Івасюк" і додала слова вдячності: "Дякую тобі за дружбу і пісні".
Володимир Івасюк — один із найвідоміших українських композиторів ХХ століття, автор пісень, що стали символами епохи. Саме він написав "Червону руту" — композицію, яка принесла всенародну славу Софії Ротару та стала справжньою візитівкою української естради. Їхній творчий тандем у 1970-х роках визначив новий вектор розвитку української популярної музики.
"Червона рута" й досі залишається однією з найвпізнаваніших українських пісень у світі, а ім’я Івасюка — символом таланту, який випереджав свій час. Публікація Ротару стала ще одним нагадуванням про міцну творчу дружбу та вагомий внесок композитора в історію української культури.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Софія Ротару вшанувала 4-ті роковини повномасштабного вторгнення рф, опублікувавши зворушливий пост. На знімку зруйнована вулиця, де серед руїн проросли сині та жовті квіти.
