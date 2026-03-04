$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 3812 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 10872 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 22732 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 33343 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 24531 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 29039 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 54742 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 79762 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 66995 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68675 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка, опублікувавши архівне фото з ним. Композитор є автором пісні "Червона рута", яка принесла славу співачці.

Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77
Фото: Instagram Софії Ротару

Українська співачка Софія Ротару вшанувала пам’ять легендарного композитора Володимира Івасюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ротару.

Деталі

В Instagram-stories артистка опублікувала архівне фото, на якому вона зображена разом із автором безсмертних хітів на тлі карпатських краєвидів. Світлину вона підписала лаконічно та зворушливо: "Володимир Івасюк" і додала слова вдячності: "Дякую тобі за дружбу і пісні".

Володимир Івасюк — один із найвідоміших українських композиторів ХХ століття, автор пісень, що стали символами епохи. Саме він написав "Червону руту" — композицію, яка принесла всенародну славу Софії Ротару та стала справжньою візитівкою української естради. Їхній творчий тандем у 1970-х роках визначив новий вектор розвитку української популярної музики.

Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стиль03.03.26, 00:30 • 47462 перегляди

"Червона рута" й досі залишається однією з найвпізнаваніших українських пісень у світі, а ім’я Івасюка — символом таланту, який випереджав свій час. Публікація Ротару стала ще одним нагадуванням про міцну творчу дружбу та вагомий внесок композитора в історію української культури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Софія Ротару вшанувала 4-ті роковини повномасштабного вторгнення рф, опублікувавши зворушливий пост. На знімку зруйнована вулиця, де серед руїн проросли сині та жовті квіти.

Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"02.03.26, 21:57 • 50416 переглядiв

Станіслав Кармазін

