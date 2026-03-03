Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стиль

$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 25658 перегляди
2 березня, 15:45 • 30412 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 25150 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 25563 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 25896 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 15204 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 15938 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16351 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 35094 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Теги
Автори
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям 2 березня, 13:09
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю 2 березня, 13:28
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну 2 березня, 15:14
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп 17:14
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року 17:58
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року 17:58
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю 2 березня, 13:28
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex 2 березня, 11:52
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір" 19:57
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну 2 березня, 15:14
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям 2 березня, 13:09
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти 2 березня, 12:03
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки 28 лютого, 09:42
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стиль

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Українська співачка Оксана Пекун презентувала нову пісню "Весно", що поєднує український мелос із сучасним звучанням. Композиція розповідає історію закоханої дівчини та має дарувати слухачам світлі емоції.

Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стиль

Українська співачка Оксана Пекун презентувала нову пісню "Весно" - композицію про кохання, внутрішнє пробудження та відчуття оновлення. Новий трек поєднує в собі український мелос, сучасне звучання та енергію ритму, яка, за словами артистки, має дарувати слухачам світлі емоції та відчуття руху вперед. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу артистки.

Деталі

"Весна - це оновлення, розвиток, рушійна сила природи, яка пробуджує і дає енергію. Саме такими почуттями і заряджена моя пісня. Я хотіла подарувати слухачам емоцію радісної зустрічі — водночас ніжної, але й бурхливої весни з її сонечком, першими квітами та, звичайно ж, закоханістю", - розповідає знаменитість.

У центрі композиції - історія закоханої дівчини, яка прагне кохання і робить усе, щоб бути поруч із коханим. Вона згадує поради матері, проживає свої почуття щиро й відкрито, а всі події розгортаються саме навесні - у час, коли оживає не лише природа, а й внутрішній світ людини.

У цій пісні - історія дівчини, яка дуже хоче кохання і не боїться за нього боротися. Вона ніжна, закохана, трохи мрійлива, але водночас сильна у своїх почуттях. Мені хотілося, щоб ця історія звучала саме навесні, коли і природа, і світ навколо нас прокидаються та починають дихати по-новому

- ділиться співачка.

Працюючи над треком, Оксана свідомо зробила ставку на сучасніше, трендове звучання. Почувши першоджерело пісні, вона вирішила надати їй нового дихання та звернулася до аранжувальника Генадія Пугачова. Автором музики став Ігор Танчак, а текст - поезія корифея українського слова Андрія Демиденка. За словами артистки, результат став для неї приємним творчим відкриттям.

Я завжди намагаюся бути в трендах сучасного життя і мистецтва. Мені подобається експериментувати й дивувати - я не можу стояти на місці, я хочу рухатися. Коли я вперше почула попереднє зведення, мені одразу захотілося уявити цей трек на великій денс-вечірці. Дуже хочеться, щоб ця пісня дарувала людям позитив і бажання радіти життю - не лише навесні, а завжди

- каже Оксана Пекун.

Першим нову композицію почув чоловік і продюсер співачки Володимир Коваленко, і його реакція стала для неї важливим знаком, що творчий експеримент вдався. "Весно" вже доступна для слухачів і, за задумом артистки, має стати саундтреком до сезону оновлення, легкості та закоханості.

Нагадаємо

Український виконавець Хайат випустив сингл "Мотив" з нового міні-альбому "Триптих", що складається з трьох пісень про війну.

У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"19.01.26, 10:40 • 54396 переглядiв

Станіслав Кармазін

Культура
Музикант
Тренд