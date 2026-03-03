Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стиль

Українська співачка Оксана Пекун презентувала нову пісню "Весно" - композицію про кохання, внутрішнє пробудження та відчуття оновлення. Новий трек поєднує в собі український мелос, сучасне звучання та енергію ритму, яка, за словами артистки, має дарувати слухачам світлі емоції та відчуття руху вперед. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу артистки.

"Весна - це оновлення, розвиток, рушійна сила природи, яка пробуджує і дає енергію. Саме такими почуттями і заряджена моя пісня. Я хотіла подарувати слухачам емоцію радісної зустрічі — водночас ніжної, але й бурхливої весни з її сонечком, першими квітами та, звичайно ж, закоханістю", - розповідає знаменитість.

У центрі композиції - історія закоханої дівчини, яка прагне кохання і робить усе, щоб бути поруч із коханим. Вона згадує поради матері, проживає свої почуття щиро й відкрито, а всі події розгортаються саме навесні - у час, коли оживає не лише природа, а й внутрішній світ людини.

У цій пісні - історія дівчини, яка дуже хоче кохання і не боїться за нього боротися. Вона ніжна, закохана, трохи мрійлива, але водночас сильна у своїх почуттях. Мені хотілося, щоб ця історія звучала саме навесні, коли і природа, і світ навколо нас прокидаються та починають дихати по-новому - ділиться співачка.

Працюючи над треком, Оксана свідомо зробила ставку на сучасніше, трендове звучання. Почувши першоджерело пісні, вона вирішила надати їй нового дихання та звернулася до аранжувальника Генадія Пугачова. Автором музики став Ігор Танчак, а текст - поезія корифея українського слова Андрія Демиденка. За словами артистки, результат став для неї приємним творчим відкриттям.

Я завжди намагаюся бути в трендах сучасного життя і мистецтва. Мені подобається експериментувати й дивувати - я не можу стояти на місці, я хочу рухатися. Коли я вперше почула попереднє зведення, мені одразу захотілося уявити цей трек на великій денс-вечірці. Дуже хочеться, щоб ця пісня дарувала людям позитив і бажання радіти життю - не лише навесні, а завжди - каже Оксана Пекун.

Першим нову композицію почув чоловік і продюсер співачки Володимир Коваленко, і його реакція стала для неї важливим знаком, що творчий експеримент вдався. "Весно" вже доступна для слухачів і, за задумом артистки, має стати саундтреком до сезону оновлення, легкості та закоханості.

