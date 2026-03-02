США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану, яку прогнозували на 4-5 тижнів, має потенціал для продовження. Він зазначив, що американські військові завдають Ірану нищівного удару.
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження, передає УНН.
Ми легко здобудемо перемогу. Ми вже значно випереджаємо наші тимчасові прогнози, але скільки б часу це не зайняло, це нормально. Чого б це не коштувало, ми завжди — і ми з самого початку прогнозували від чотирьох до п'яти тижнів, але... у нас є можливість продовжувати набагато довше. Ми зробимо це
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду.