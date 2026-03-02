США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана, которую прогнозировали на 4-5 недель, имеет потенциал для продолжения. Он отметил, что американские военные наносят Ирану сокрушительный удар.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения, передает УНН.
Мы легко одержим победу. Мы уже значительно опережаем наши временные прогнозы, но сколько бы времени это ни заняло, это нормально. Чего бы это ни стоило, мы всегда — и мы с самого начала прогнозировали от четырех до пяти недель, но... у нас есть возможность продолжать гораздо дольше. Мы сделаем это
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди.