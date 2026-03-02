$43.100.11
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Эксклюзив
13:33 • 2118 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 9592 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 17965 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 13668 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38514 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71442 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66031 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69826 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 76094 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украина будет реагировать на обращения украинцев по эвакуации из стран Ближнего Востока. МИД рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает обращения от украинцев по эвакуации из стран Ближнего Востока и будет на них реагировать, передает УНН

Обращения есть. Министр иностранных дел Андрей Сибига этим занимается. Вчера был его доклад и сегодня утром был второй его доклад, а также Иващенко - руководитель Главного управления разведки. Все разведки и Министерство иностранных дел занимаются этим, помогают людям. На все обращения будем реагировать 

- сказал Зеленский. 

Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ01.03.26, 20:15 • 11240 просмотров

Напомним 

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за обострения ситуации с безопасностью. Гражданам в регионе советуют соблюдать меры безопасности и иметь документы.

Павел Башинский

