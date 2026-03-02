Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает обращения от украинцев по эвакуации из стран Ближнего Востока и будет на них реагировать, передает УНН.

Обращения есть. Министр иностранных дел Андрей Сибига этим занимается. Вчера был его доклад и сегодня утром был второй его доклад, а также Иващенко - руководитель Главного управления разведки. Все разведки и Министерство иностранных дел занимаются этим, помогают людям. На все обращения будем реагировать - сказал Зеленский.

Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ

Напомним

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за обострения ситуации с безопасностью. Гражданам в регионе советуют соблюдать меры безопасности и иметь документы.