Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Украина будет реагировать на обращения украинцев по эвакуации из стран Ближнего Востока. МИД рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Иран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает обращения от украинцев по эвакуации из стран Ближнего Востока и будет на них реагировать, передает УНН.
Обращения есть. Министр иностранных дел Андрей Сибига этим занимается. Вчера был его доклад и сегодня утром был второй его доклад, а также Иващенко - руководитель Главного управления разведки. Все разведки и Министерство иностранных дел занимаются этим, помогают людям. На все обращения будем реагировать
Напомним
МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за обострения ситуации с безопасностью. Гражданам в регионе советуют соблюдать меры безопасности и иметь документы.