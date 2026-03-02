Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать наступление на Иран в течение нескольких недель, если это будет необходимо, настаивая на том, что Израилю и Соединенным Штатам "не составит труда" поддерживать интенсивность атаки, даже несмотря на то, что число жертв со стороны США может увеличиться. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, операция США против Ирана рассчитана на "4-5 недель".

Мы планировали 4-5 недель. Это не составит труда. У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, которые хранятся по всему миру, в разных странах - заявил Трамп.

В то же время он отказался сказать, будет ли его администрация защищать народ Ирана, который он призывает свергнуть правительство в Тегеране.

Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Еще слишком рано - отметил президент США.

Кроме того, он сказал, что у него есть "три очень хороших варианта" относительно того, кто может возглавить Иран, но отказался назвать фамилии. При этом Трамп выразил надежду, что "элитные военные силы Ирана, включая закаленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции, которые имели значительное влияние и получали прибыль от существующего режима, просто передадут свое оружие иранскому населению".

Напомним

