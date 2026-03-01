Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, ОАЭ и Бахрейна

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Детали

Трамп также провел разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом аль-Нахайяном и королем Бахрейна Хамадом бин Исой аль-Халифой, сказала Ливитт. Обе страны Персидского залива пострадали от иранских ударов на этой неделе.

Она не предоставила дополнительной информации.

Как сообщает Times of Israel, офис Нетаньяху не отвечает на запросы о комментариях.

