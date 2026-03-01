$43.210.00
18:27 • 4240 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 9484 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 19599 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 36666 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 55642 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 63695 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74041 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75579 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72527 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53384 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, ОАЭ и Бахрейна

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также он общался с президентом ОАЭ и королем Бахрейна после иранских ударов.

Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, ОАЭ и Бахрейна

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Детали

Трамп также провел разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом аль-Нахайяном и королем Бахрейна Хамадом бин Исой аль-Халифой, сказала Ливитт. Обе страны Персидского залива пострадали от иранских ударов на этой неделе.

Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей01.03.26, 20:04 • 3862 просмотра

Она не предоставила дополнительной информации.

Как сообщает Times of Israel, офис Нетаньяху не отвечает на запросы о комментариях.

Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 4474 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Белый дом
Дональд Трамп
Бахрейн
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Иран