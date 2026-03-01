Трамп провел телефонные разговоры с лидерами Израиля, ОАЭ и Бахрейна
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также он общался с президентом ОАЭ и королем Бахрейна после иранских ударов.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.
Детали
Трамп также провел разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом аль-Нахайяном и королем Бахрейна Хамадом бин Исой аль-Халифой, сказала Ливитт. Обе страны Персидского залива пострадали от иранских ударов на этой неделе.
Она не предоставила дополнительной информации.
Как сообщает Times of Israel, офис Нетаньяху не отвечает на запросы о комментариях.
