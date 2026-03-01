ЦАХАЛ показал видео поражения штаба ВС Ирана в Тегеране

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 13870 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 33757 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 44700 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 58803 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 64544 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 66559 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 50285 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51816 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 53406 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 59092 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
49%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию1 марта, 02:00 • 19025 просмотра
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера1 марта, 04:37 • 27646 просмотра
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года1 марта, 05:21 • 12304 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом06:01 • 21346 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico08:21 • 14765 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 67947 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 72277 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 61378 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 64799 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 65414 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 36077 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 34815 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 33314 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 32909 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 30060 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
КАБ-250
Ланцет (барражирующий боеприпас)

ЦАХАЛ показал видео поражения штаба ВС Ирана в Тегеране

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Тегеране прогремели взрывы, ЦАХАЛ обнародовал видео поражения штаба Вооруженных сил Ирана. Министр обороны Израиля заявил о постоянном присутствии израильской авиации над Тегераном.

ЦАХАЛ показал видео поражения штаба ВС Ирана в Тегеране

В Тегеране в воскресенье утром прогремели взрывы на фоне новой волны ударов. В ЦАХАЛ обнародовали видео поражения, как утверждается, штаба Вооруженных сил Ирана в центре столицы, передает УНН.

Детали

Информацию озвучили в ЦАХАЛ, а министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о фактически постоянном присутствии израильской авиации в небе над Тегераном.

Как сообщает израильская сторона, вместе с видео была опубликована подпись об "уничтожении штаба иранского террористического режима в сердце Тегерана".

В то же время из Тегерана поступали сообщения о вероятном поражении объекта Корпуса стражей исламской революции.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские самолеты впервые находятся в режиме дежурства в небе над Тегераном, что, по его словам, стало возможным после подавления иранской противовоздушной обороны.

Кроме того, Кац написал в соцсети X, что "отныне по целям в Тегеране будет работать "непрерывный воздушный поток" для мощных ударов.

Официальный Тегеран на момент публикации не предоставлял развернутых подтверждений относительно заявлений израильской стороны о поражении конкретных объектов в столице Ирана.

Напомним

Несколько ранее ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО.

Александра Месенко

Новости МираПроисшествия
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
Тегеран
Иран