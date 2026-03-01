ЦАХАЛ показал видео поражения штаба ВС Ирана в Тегеране

В Тегеране в воскресенье утром прогремели взрывы на фоне новой волны ударов. В ЦАХАЛ обнародовали видео поражения, как утверждается, штаба Вооруженных сил Ирана в центре столицы, передает УНН.

Детали

Информацию озвучили в ЦАХАЛ, а министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о фактически постоянном присутствии израильской авиации в небе над Тегераном.

Как сообщает израильская сторона, вместе с видео была опубликована подпись об "уничтожении штаба иранского террористического режима в сердце Тегерана".

В то же время из Тегерана поступали сообщения о вероятном поражении объекта Корпуса стражей исламской революции.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские самолеты впервые находятся в режиме дежурства в небе над Тегераном, что, по его словам, стало возможным после подавления иранской противовоздушной обороны.

Кроме того, Кац написал в соцсети X, что "отныне по целям в Тегеране будет работать "непрерывный воздушный поток" для мощных ударов.

Официальный Тегеран на момент публикации не предоставлял развернутых подтверждений относительно заявлений израильской стороны о поражении конкретных объектов в столице Ирана.

Напомним

Несколько ранее ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО.