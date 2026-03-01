ЦАХАЛ показал видео поражения штаба ВС Ирана в Тегеране
Киев • УНН
В Тегеране прогремели взрывы, ЦАХАЛ обнародовал видео поражения штаба Вооруженных сил Ирана. Министр обороны Израиля заявил о постоянном присутствии израильской авиации над Тегераном.
В Тегеране в воскресенье утром прогремели взрывы на фоне новой волны ударов. В ЦАХАЛ обнародовали видео поражения, как утверждается, штаба Вооруженных сил Ирана в центре столицы, передает УНН.
Детали
Информацию озвучили в ЦАХАЛ, а министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о фактически постоянном присутствии израильской авиации в небе над Тегераном.
Как сообщает израильская сторона, вместе с видео была опубликована подпись об "уничтожении штаба иранского террористического режима в сердце Тегерана".
В то же время из Тегерана поступали сообщения о вероятном поражении объекта Корпуса стражей исламской революции.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские самолеты впервые находятся в режиме дежурства в небе над Тегераном, что, по его словам, стало возможным после подавления иранской противовоздушной обороны.
Кроме того, Кац написал в соцсети X, что "отныне по целям в Тегеране будет работать "непрерывный воздушный поток" для мощных ударов.
Официальный Тегеран на момент публикации не предоставлял развернутых подтверждений относительно заявлений израильской стороны о поражении конкретных объектов в столице Ирана.
Напомним
Несколько ранее ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО.