Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года
Конфликт на Ближнем Востоке угрожает стабильности мировых энергетических рынков, поскольку Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта СПГ, заблокирован. Это приводит к остановке движения танкеров и критическому дефициту топлива.
Масштабный конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу стабильность глобальных энергетических рынков, создавая риски, сравнимые с потрясениями четырехлетней давности. Поскольку Ормузский пролив является маршрутом для 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), фактическая остановка движения танкеров через этот водный путь грозит критическим дефицитом топлива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Крупнейшие азиатские импортеры, в частности Китай и Индия, уже начали срочный поиск альтернативных поставщиков, поскольку катарский экспорт, являющийся жизненно важным для региона, оказался заблокированным из-за военных действий.
По данным систем отслеживания судов, торговля СПГ через стратегический пролив практически прекратилась: по меньшей мере одиннадцать танкеров, направлявшихся в Катар или из него, изменили курс или стали на якорь в безопасных водах. Японские судоходные гиганты, такие как Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines, официально приказали своим судам избегать опасного района.
Ситуацию усложняет тот факт, что для катарского газа, объем экспорта которого в 2025 году составил более 82 миллионов тонн, не существует альтернативного маршрута доставки к мировым потребителям.
Уязвимость Азии и рост цен на энергоносители
Азия является наиболее уязвимой к последствиям кризиса, поскольку получает около четверти своего газа именно из Катара. Трейдеры прогнозируют стремительный рост спотовых цен, который усиливается подорожанием нефти Brent, к которой привязаны долгосрочные газовые контракты.
"Замены нет", – констатируют исследователи Центра глобальной энергетической политики, подчеркивая, что длительные перебои заставят Катар сокращать производство на заводах Рас-Лаффан, что лишь углубит глобальный дефицит и ударит по экономикам стран, зависящих от стабильных поставок газа.
Новые точки напряжения в Турции и Египте
Конфликт создал дополнительное давление на Турцию и Египет, которые были вынуждены искать замену трубопроводному газу и собственным месторождениям. Турция, которая импортирует значительные объемы топлива из Ирана, может столкнуться с прекращением поставок по контракту на 9,6 миллиарда кубометров в год, что заставит ее выйти на перенасыщенный рынок СПГ в качестве покупателя.
Аналогичная ситуация в Египте, где остановка израильских месторождений привела к необходимости в экстренном импорте морских грузов, что дополнительно стимулирует рост мировых цен на газ.
