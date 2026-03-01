Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 10073 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 16833 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 33656 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 42146 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 52768 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 44391 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 48307 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 50229 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 56311 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 50032 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
72%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига28 февраля, 19:40 • 9626 просмотра
Есть признаки того, что Хаменеи больше нет - Нетаньяху28 февраля, 19:53 • 9266 просмотра
Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios28 февраля, 20:17 • 10291 просмотра
Каллас собирает европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана28 февраля, 20:25 • 5602 просмотра
Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей28 февраля, 21:37 • 6742 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 47543 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 51625 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 43587 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 47471 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 48426 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Масуд Пезешкиан
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 26000 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 25594 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 25178 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 25212 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29271 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Дипломатка
Шахед-136

Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Конфликт на Ближнем Востоке угрожает стабильности мировых энергетических рынков, поскольку Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта СПГ, заблокирован. Это приводит к остановке движения танкеров и критическому дефициту топлива.

Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года

Масштабный конфликт на Ближнем Востоке поставил под угрозу стабильность глобальных энергетических рынков, создавая риски, сравнимые с потрясениями четырехлетней давности. Поскольку Ормузский пролив является маршрутом для 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), фактическая остановка движения танкеров через этот водный путь грозит критическим дефицитом топлива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Крупнейшие азиатские импортеры, в частности Китай и Индия, уже начали срочный поиск альтернативных поставщиков, поскольку катарский экспорт, являющийся жизненно важным для региона, оказался заблокированным из-за военных действий.

По данным систем отслеживания судов, торговля СПГ через стратегический пролив практически прекратилась: по меньшей мере одиннадцать танкеров, направлявшихся в Катар или из него, изменили курс или стали на якорь в безопасных водах. Японские судоходные гиганты, такие как Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines, официально приказали своим судам избегать опасного района.

ОПЕК+ готовится к масштабному увеличению добычи нефти из-за войны между США и Ираном01.03.26, 04:52 • 3156 просмотров

Ситуацию усложняет тот факт, что для катарского газа, объем экспорта которого в 2025 году составил более 82 миллионов тонн, не существует альтернативного маршрута доставки к мировым потребителям.

Уязвимость Азии и рост цен на энергоносители

Азия является наиболее уязвимой к последствиям кризиса, поскольку получает около четверти своего газа именно из Катара. Трейдеры прогнозируют стремительный рост спотовых цен, который усиливается подорожанием нефти Brent, к которой привязаны долгосрочные газовые контракты.

"Замены нет", – констатируют исследователи Центра глобальной энергетической политики, подчеркивая, что длительные перебои заставят Катар сокращать производство на заводах Рас-Лаффан, что лишь углубит глобальный дефицит и ударит по экономикам стран, зависящих от стабильных поставок газа.

Новые точки напряжения в Турции и Египте

Конфликт создал дополнительное давление на Турцию и Египет, которые были вынуждены искать замену трубопроводному газу и собственным месторождениям. Турция, которая импортирует значительные объемы топлива из Ирана, может столкнуться с прекращением поставок по контракту на 9,6 миллиарда кубометров в год, что заставит ее выйти на перенасыщенный рынок СПГ в качестве покупателя.

Аналогичная ситуация в Египте, где остановка израильских месторождений привела к необходимости в экстренном импорте морских грузов, что дополнительно стимулирует рост мировых цен на газ.

Иранские обстрелы парализовали мировую авиацию и остановили работу аэропорта Дубая01.03.26, 06:48 • 1494 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Индия
Катар
Китай
Турция
Египет
Иран