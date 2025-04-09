Масуд Пезешкиан

Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по
ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.
Аятолла Али Хаменеи заявил, что США получат мощный отпор, если осуществят угрозы Трампа. Иран ответил на письмо США, но не будет
вести прямые переговоры с Вашингтоном.
Президент США заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными бомбардировками, если не заключит соглашение по ядерному оружию. Иран
готов к переговорам, но через посредников.