Президент Ирана требует репараций и гарантий безопасности для завершения войны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан требует включить репарации и гарантии безопасности в любое соглашение о прекращении войны, начатой Соединенными Штатами и Израилем, передает УНН.

В разговоре с лидерами россии и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и жесткие международные гарантии против будущей агрессии - написал Пезешкиан в Х.

Напомним

Ранее администрация Трампа заявила, что Дональд Трамп сам решит, когда закончить войну против Ирана, и президент США требовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции" до того, как это произойдет.

Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"