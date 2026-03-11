$43.860.0351.040.33
публикации
Эксклюзивы
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливо

Киев • УНН

 • 2708 просмотра

В феврале потребительская инфляция выросла до 7,6% в годовом измерении. Больше всего подорожали топливо, овощи борщевого набора, фрукты и услуги мобильной связи.

Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливо

Потребительская инфляция в Украине ускорилась до 7,6% в феврале в годовом измерении с 7,4% в январе, сообщают Госстат и НБУ, раскрыв в том числе, что с ценами на продукты и топливо, пишет УНН.

В феврале 2026 года инфляция ускорилась – до 7,6% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 1,0%

- сообщили в НБУ со ссылкой на данные Госстата.

Детали

Как отметили в НБУ, общая инфляция была незначительно выше, чем прогнозировал Национальный банк, а базовая – соответствовала прогнозу.

Темпы роста цен на топливо, услуги и сырые продукты превысили прогнозные оценки, тогда как стоимость обработанных продуктов росла несколько медленнее, чем ожидалось, указали в Нацбанке.

Цены на продукты и услуги

"Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 9,6% г/г", - отметили в НБУ.

В феврале рост цен на сырые продукты ускорялся в годовом измерении второй месяц подряд. Такая динамика, как указано, обусловливалась прежде всего подорожанием огурцов и помидоров на фоне роста стоимости импортной продукции, овощей борщевого набора, а также ускорением темпов подорожания фруктов, в частности бананов и цитрусовых. В то же время замедление роста цен на свинину и курятину ограничивало ценовое давление.

Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое10.03.26, 17:44 • 119331 просмотр

Рост цен на обработанные продукты питания в дальнейшем замедлялся – до 9,9% г/г, в частности вследствие дальнейшей стабилизации цен на молочную продукцию из-за усиления конкуренции со стороны импорта, а также торможения темпов подорожания подсолнечного масла и кондитерских изделий, указали в Нацбанке.

Инфляция услуг ускорилась до 12,3% г/г. Основной фактор такой динамики, как отмечается, – подорожание услуг мобильной связи, в частности из-за сложной ситуации в энергетике.

Сохранялось снижение цен на непродовольственные товары (-0,4% г/г).

Регулируемые цены

"Темпы роста административно регулируемых цен замедлились – до 8,8% г/г", - указали в НБУ.

Замедление административной инфляции в феврале, как отмечается, обусловливалось прежде всего снижением темпов подорожания табачных изделий и фармацевтической продукции.

Цены на топливо стремительно идут вверх

"Инфляция топлива стремительно ускорилась – до 8,0% г/г", - указали в НБУ.

Такая динамика, по сообщению, отражала прежде всего "рост европейских котировок из-за усиления геополитической напряженности и эффекты от ослабления обменного курса гривны".

В то же время цены на автомобильный газ (LPG) в течение февраля, как указано, оставались относительно стабильными "благодаря низкому спросу и профициту топлива на рынке, которые частично нивелировали подорожание импорта".

Что будет с ценами дальше?

Инфляция, как отметили в Нацбанке, остается умеренной и близкой к прогнозу НБУ.

"В то же время влияние проинфляционных факторов в течение последнего месяца усилилось, в частности из-за роста геополитической напряженности в мире и повышения волатильности цен на энергоносители, - указали в НБУ. - Эти и другие факторы, которые потенциально могут привести к отклонению инфляции от прогнозной траектории, будут учитываться при принятии следующих решений по монетарной политике".

Юлия Шрамко

