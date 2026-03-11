Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом

Украинский певец Виталий Козловский был вынужден сделать паузу в гастрольном графике из-за болезни. Во время выступления в Кременчуге артист сообщил зрителям, что из-за проблем со здоровьем не может продолжать концерт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Детали

Сейчас известно, что болезнь повлияла на голос певца, и ему необходимы несколько дней для восстановления. Из-за этого также переносится концерт в Черкассах. Козловский извинился перед фанатами за неудобства и пообещал, что оба выступления состоятся позже.

"К сожалению, пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое, голос сорвался и петь я уже не мог. Полное несмыкание связок. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь. Поэтому концерт в Черкассах тоже вынужден перенести" - заявил Козловский.

На данный момент кременчугский концерт перенесен на 12 мая, а точная дата черкасского выступления будет объявлена дополнительно.

Напомним

Ранее УНН писал о том, как Виталий Козловский представил украиноязычную версию своего трека "Шекспир" 1 марта в Киеве. Премьера состоялась во время сольного концерта в Национальном дворце искусств "Украина".

