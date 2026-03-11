Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда

Фото: wiki/Mickey_Rourke

Американский актер и бывший боксер Микки Рурк официально лишен права проживать в арендованном доме в Лос-Анджелесе после решения суда по делу о выселении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.

Детали

Соответствующее решение 9 марта принял Высший суд округа Лос-Анджелес, который встал на сторону владельца недвижимости Эрика Т. Голди, подавшего иск из-за нарушения условий аренды и требовавшего возврата жилья.

Отмечается, что решение было вынесено "по умолчанию". Это означает, что 73-летний актер, вероятно, не подал официального ответа на иск или не явился в суд в установленный законом срок.

В результате арендодатель получил право вернуть себе дом, расположенный на Дрексел-авеню в Лос-Анджелесе. Суд также постановил аннулировать арендный договор, из-за чего Рурк больше не имеет законных оснований проживать в этом помещении.

В документе подчеркивается, что решение касается исключительно возврата контроля над недвижимостью владельцу. Вопрос финансовых компенсаций или возмещения долга в рамках этого процесса не рассматривался.

Согласно материалам дела, еще в декабре актеру направили официальное предупреждение с требованием погасить долг за аренду в размере 59,1 тысячи долларов или освободить жилье в течение трех дней.

В январе папарацци сфотографировали Рурка, когда он выносил свои вещи из дома. Примерно в тот же период в сети появилась кампания по сбору средств на платформе GoFundMe якобы в поддержку актера.

Ее запустила женщина по имени Лия-Джоэль Джонс, которая назвала себя помощницей менеджера актера Кимберли Хайнс.

Сам Рурк заявил, что не имеет никакого отношения к этому сбору денег. В видео, опубликованном 5 января в Instagram, он отметил, что был удивлен появлением такой кампании и не знает, кто мог создать ее от его имени.

Актер подчеркнул, что никогда не обращался к благотворительным платформам за финансовой помощью и не планирует делать этого. По его словам, он даже не знает, как работает такая система сбора средств.

Напомним

Известный американский актер и сценарист Микки Рурк, который ранее призывал передать необходимое вооружение для ВСУ, объявил о сборе миллиона долларов на восстановление разрушенных россией домов в Херсоне.