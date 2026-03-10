"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину

Украинская певица MamaRika после непростого путешествия наконец вернулась в Украину вместе с сыном Давидом. Артистка несколько недель находилась в Дубае, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке ее дорога домой значительно усложнилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост в Instagram артистки.

Во время пребывания в ОАЭ отдых исполнительницы превратился в настоящий стресс. Из-за атак Ирана в регионе возникли перебои в авиасообщении: часть рейсов отменяли или переносили, из-за чего многие люди не могли оперативно покинуть страну. В такой ситуации оказалась и MamaRika, которая вместе с маленьким сыном вынуждена была несколько дней искать безопасный маршрут возвращения.

О том, что ей удалось добраться домой, певица рассказала в своем Instagram. По словам артистки, дорога в Украину была изнурительной и заняла почти три дня. Маршрут пролегал через несколько стран, в частности Египет и Молдову. Значительную роль в возвращении семьи сыграл ее муж — шоумен Сергей Середа, который активно помогал организовать поездку. В Киеве он встретил жену и сына с цветами.

Мы дома. Последние три недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Если вы следили, вы видели все наши „приключения". Пожалуй, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого трэша я официально бесстрашная и бессмертная. Чего стоит только дорога обратно, три дня путешествия через Египет, Молдову, и только потом родная земля. Спасибо всем, кто волновался, спасибо моему Сергею Середе, который поднял полмира, чтобы вернуть нас с сыном - написала исполнительница.

После возвращения домой эмоции дали о себе знать. Певица призналась, что пережитый стресс оказался настолько сильным, что она не смогла сдержать слез. В то же время артистка говорит, что уже постепенно приходит в себя после пережитого.

"Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше", — добавила MamaRika.

