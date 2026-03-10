"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 1056 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 13087 просмотра
Эксклюзив
15:25 • 19102 просмотра
Эксклюзив
14:11 • 14964 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 22322 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 25903 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 38796 просмотра
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 49131 просмотра
9 марта, 19:48 • 52194 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84374 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo10 марта, 08:42 • 33983 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко10 марта, 09:07 • 31953 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 21639 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto12:51 • 13055 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 14464 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 8464 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
15:44 • 13087 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
15:25 • 19102 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 11:25 • 38796 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
10 марта, 08:20 • 49131 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Турция
Венгрия
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17 • 1148 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 3964 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 14702 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 21879 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 28612 просмотра
Техника
MIM-104 Patriot
Золото
Шахед-136
Социальная сеть

"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Певица MamaRika вернулась из Дубая через Египет и Молдову из-за отмены рейсов. Муж Сергей Середа помог организовать сложный маршрут домой.

"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину

Украинская певица MamaRika после непростого путешествия наконец вернулась в Украину вместе с сыном Давидом. Артистка несколько недель находилась в Дубае, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке ее дорога домой значительно усложнилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост в Instagram артистки.

Во время пребывания в ОАЭ отдых исполнительницы превратился в настоящий стресс. Из-за атак Ирана в регионе возникли перебои в авиасообщении: часть рейсов отменяли или переносили, из-за чего многие люди не могли оперативно покинуть страну. В такой ситуации оказалась и MamaRika, которая вместе с маленьким сыном вынуждена была несколько дней искать безопасный маршрут возвращения.

О том, что ей удалось добраться домой, певица рассказала в своем Instagram. По словам артистки, дорога в Украину была изнурительной и заняла почти три дня. Маршрут пролегал через несколько стран, в частности Египет и Молдову. Значительную роль в возвращении семьи сыграл ее муж — шоумен Сергей Середа, который активно помогал организовать поездку. В Киеве он встретил жену и сына с цветами.

Мы дома. Последние три недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Если вы следили, вы видели все наши „приключения". Пожалуй, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого трэша я официально бесстрашная и бессмертная. Чего стоит только дорога обратно, три дня путешествия через Египет, Молдову, и только потом родная земля. Спасибо всем, кто волновался, спасибо моему Сергею Середе, который поднял полмира, чтобы вернуть нас с сыном

- написала исполнительница.

После возвращения домой эмоции дали о себе знать. Певица призналась, что пережитый стресс оказался настолько сильным, что она не смогла сдержать слез. В то же время артистка говорит, что уже постепенно приходит в себя после пережитого.

"Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше", — добавила MamaRika.

Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10.03.26, 15:12 • 14717 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Брак
Государственная граница Украины
Дубай
Объединенные Арабские Эмираты
Египет
Украина
Иран
Молдова
Киев