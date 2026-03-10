$43.730.0850.540.36
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Глава МВД подписал приказ о формировании в Национальной гвардии Украины полков беспилотных систем и штурмовых подразделений. Также создан отдельный полк прикрытия воздушного пространства.

В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко

В структуре Национальной гвардии Украины сформированы новые подразделения. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Подробности

Как отметил Клименко, значительная часть подразделений системы МВД непосредственно выполняет боевые задачи на фронте. Он добавил, что такой подход уже дал результат.

В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, показывает свою эффективность во время боевых операций. Мы постоянно анализируем их применение, изменение характера боевых действий и наш опыт войны, чтобы повышать эффективность. Усиливаем боевые возможности подразделений системы МВД на основе анализа боевого опыта и развития современных технологий

- говорится в сообщении министра.

Приказ предусматривает создание:

  • полков беспилотных систем;
    • штурмовых полков;
      • отдельного полка прикрытия воздушного пространства.

        Главной целью, по словам Клименко, является усиление способности подразделений на поле боя, масштабирование применения современных технологий и повышение эффективности противодействия воздушным угрозам.

        Мы будем и в дальнейшем масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранить жизни наших воинов и повысить результативность выполнения боевых задач

        - резюмировал Клименко.

        Напомним

        Недавно военнослужащие 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" получили заслуженные награды от командования корпуса и командования группировки войск "Восток" по случаю первой годовщины со дня создания корпуса "Азов".

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в Украине
        Техника
        Война в Украине
        Национальная гвардия Украины
        Министерство внутренних дел Украины
        Игорь Клименко