Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки
Київ • УНН
Військовослужбовці 1-го корпусу НГУ "Азов" отримали державні нагороди до річниці створення підрозділу. Бійці зупинили ворожий прорив на 20 км вглиб.
Військовослужбовці 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" отримали заслужені нагороди від командування корпусу та командування угрупування військ "Схід" з нагоди першої річниці від дня створення корпусу "Азов". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Азову".
Деталі
Військовослужбовці отримали високі державні нагороди, відомчі відзнаки Головнокомандувача Збройних сил України та командуючого Національної гвардії України, коїни та цінні подарунки від командуючого угрупованням військ "Схід". Бійці також отримали найвищу нагороду 1-го корпусу НГУ "Азов" - корпусні шеврони.
Цей рік продемонстрував спроможності підрозділу на передовій, де з серпня 2025-го року "Азов" утримує один з найскладніших напрямків - Добропільський. Командування відзначило, що завдяки самовідданості та професіоналізму бійців 1-го корпусу НГУ "Азов" та суміжних підрозділів вдалося зупинити противника та ліквідувати прорив фронту завширшки 15 км та завглибшки 20 км. Наступальний потенціал 51-ї та 8-ї армій, а також угрупування морської піхоти противника було повністю знищено, чимало росіян поповнили обмінний фонд
Додатково
1-й корпус Національної гвардії України "Азов" був створений 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України у корпусну систему.
До складу корпусу увійшли:
- 1-а Президентська бригада оперативного призначення
«Буревій»;
- 8-ма артилерійська бригада «Гармаш»;
- 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;
- 14-та бригада оперативного призначення «Червона
Калина»;
- 15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;
- 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський нагородив воїнів 12-ї бригади "Азов" орденами. Також глава держави вручив Денису Прокопенку погони бригадного генерала.