Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану

У Сполучених Штатах Америки не мають підтверджень участі російської федерації у наданні допомоги Ірану в межах загострення на Близькому Сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, якби москва дійсно підтримувала іранську сторону, це мало б відобразитися на ефективності дій Ісламської Республіки.

Я не маю жодних ознак цього. Якщо це й так, то вони не дуже добре справляються зі своїм завданням, тому що Іран не має великих успіхів - сказав Трамп.

Він підкреслив, що допомога рф Ірану або відсутня, або є абсолютно неефективною.

Нагадаємо

Посол росії у Великій Британії андрій келін заявив, що рф підтримує Іран у війні з США.

російський та іранський режими існують завдяки одне одному, захист має бути скоординованим в Україні та на Близькому Сході - Зеленський