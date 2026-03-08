Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про відсутність доказів підтримки Ірану з боку москви. Він зазначив, що дії Ірану є неуспішними, а допомога рф була б помітною.
У Сполучених Штатах Америки не мають підтверджень участі російської федерації у наданні допомоги Ірану в межах загострення на Близькому Сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
За його словами, якби москва дійсно підтримувала іранську сторону, це мало б відобразитися на ефективності дій Ісламської Республіки.
Я не маю жодних ознак цього. Якщо це й так, то вони не дуже добре справляються зі своїм завданням, тому що Іран не має великих успіхів
Він підкреслив, що допомога рф Ірану або відсутня, або є абсолютно неефективною.
Нагадаємо
Посол росії у Великій Британії андрій келін заявив, що рф підтримує Іран у війні з США.
