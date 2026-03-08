$43.810.0050.900.00
Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Дональд Трамп заявив про відсутність доказів підтримки Ірану з боку москви. Він зазначив, що дії Ірану є неуспішними, а допомога рф була б помітною.

Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану

У Сполучених Штатах Америки не мають підтверджень участі російської федерації у наданні допомоги Ірану в межах загострення на Близькому Сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, якби москва дійсно підтримувала іранську сторону, це мало б відобразитися на ефективності дій Ісламської Республіки.

Я не маю жодних ознак цього. Якщо це й так, то вони не дуже добре справляються зі своїм завданням, тому що Іран не має великих успіхів

- сказав Трамп.

Він підкреслив, що допомога рф Ірану або відсутня, або є абсолютно неефективною.

Нагадаємо

Посол росії у Великій Британії андрій келін заявив, що рф підтримує Іран у війні з США.

російський та іранський режими існують завдяки одне одному, захист має бути скоординованим в Україні та на Близькому Сході - Зеленський07.03.26, 20:52 • 3732 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран