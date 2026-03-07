Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відео
Київ • УНН
Генштаб підтвердив знищення місця зберігання та пуску дронів біля Донецька. Також уражено пункти управління БпЛА та артилерію ворога в трьох областях.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами ATACMS та SCALP важливого об'єкта ворога у районі ДАП, пише УНН.
У районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "шахед". Удару завдано підрозділами ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ
Як вказано, зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію (на відео).
Окрім того, як вказано, у межах зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 6-го та у ніч на 7-е березня завдали противнику серії інших уражень.
"Зокрема уражено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (ТОТ Харківської обл.). Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях: у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської обл.), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької обл.). Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької обл.), Торського (ТОТ Донецької обл.) та Сопича на Сумщині", - повідомили у Генштабі.
Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
"Системне ураження пунктів управління БпЛА, артилерійських позицій та живої сили противника послаблює його можливості щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки наступальних дій. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”06.03.26, 20:30 • 4378 переглядiв