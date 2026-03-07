19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"

$43.810.0050.900.00
ukenru
05:01 • 10242 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 21033 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 26152 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 42560 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 50094 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 40303 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 67302 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28887 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26250 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24738 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.5м/с
72%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп наказав учетверо збільшити виробництво найсучаснішого озброєння СШАPhoto6 березня, 21:40 • 7192 перегляди
США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів ІрануVideo6 березня, 22:01 • 8198 перегляди
Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ БогданаPhoto6 березня, 22:39 • 10795 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 20538 перегляди
Мир між Україною та рф залишається можливим попри ймовірну передачу росіянами розвідданих для Ірану про позиції США – Білий дімVideo02:11 • 10084 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 32969 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 39981 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 67304 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 40724 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 48739 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Харків
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 15360 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 15941 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 33878 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 30221 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 31785 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

Сили ППО знищили 19 ракет та 453 безпілотники під час масованої атаки на критичну інфраструктуру. У Харкові внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.

19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"

росія вночі випустила по Україні 29 ракет, у тому числі два "Циркони", і 480 дронів, знешкоджено 19 ракет і 453 безпілотники, інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 07 березня (з 18:00 06 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

  • 2 гіперзвукові ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);
    • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., рф);
      • 14 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);
        • 480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 290 із них – "шахеди".

          "Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область", - вказали у ПС ЗСУ.

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів: 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 11 крилатих ракет "Калібр"; 453 ворожих БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється

          - повідомили у ПС ЗСУ.

          "На жаль, внаслідок чергової російської терористичної атаки є загиблі та постраждалі у місті Харків. Висловлюємо співчуття рідним та близьким..." - зазначили у ПС ЗСУ.

          Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

          Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами07.03.26, 08:59 • 726 переглядiв

          Юлія Шрамко

          СуспільствоВійна в Україні
          Енергетика
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія
          Чернівецька область
          Брянська область
          Курська область
          Хмельницька область
          Житомирська область
          «Калібр» (сімейство ракет)
          Повітряні сили Збройних сил України
          Ракетна система С-400
          Шахед-136
          Іскандер (ОТРК)
          Чорне море
          Україна
          Київ
          Харків