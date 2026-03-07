19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"
Київ • УНН
Сили ППО знищили 19 ракет та 453 безпілотники під час масованої атаки на критичну інфраструктуру. У Харкові внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.
росія вночі випустила по Україні 29 ракет, у тому числі два "Циркони", і 480 дронів, знешкоджено 19 ракет і 453 безпілотники, інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 07 березня (з 18:00 06 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:
- 2 гіперзвукові ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);
- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., рф);
- 14 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);
- 480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 290 із них – "шахеди".
"Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область", - вказали у ПС ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів: 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 11 крилатих ракет "Калібр"; 453 ворожих БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється
"На жаль, внаслідок чергової російської терористичної атаки є загиблі та постраждалі у місті Харків. Висловлюємо співчуття рідним та близьким..." - зазначили у ПС ЗСУ.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами07.03.26, 08:59 • 726 переглядiв