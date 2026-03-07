19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили 19 ракет и 453 беспилотника во время массированной атаки на критическую инфраструктуру. В Харькове в результате ударов есть погибшие и пострадавшие.
россия ночью выпустила по Украине 29 ракет, в том числе два "Циркона", и 480 дронов, обезврежено 19 ракет и 453 беспилотника, информация по одной вражеской ракете уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 07 марта (с 18:00 06 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 509 средств воздушного нападения:
- 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска – ВОТ АР Крым);
- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская обл., рф);
- 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);
- 480 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым, около 290 из них – "шахеды".
"Основные направления удара – Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельнитчина и Черновицкая область", - указали в ВС ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника различных типов: 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 11 крылатых ракет "Калибр"; 453 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях. Информация по одной вражеской ракете уточняется
"К сожалению, в результате очередной российской террористической атаки есть погибшие и пострадавшие в городе Харьков. Выражаем соболезнования родным и близким..." - отметили в ВС ВСУ.
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.
