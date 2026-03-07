19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"

$43.810.0050.900.00
ukenru
05:01 • 11011 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
7 марта, 01:30 • 22806 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 27004 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 43355 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 50895 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 40627 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 68168 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 28990 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26355 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 24894 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.7м/с
69%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ БогданаPhoto6 марта, 22:39 • 11469 просмотра
Израильский флот непреднамеренно обстрелял бензовоз ООН в секторе Газа6 марта, 22:58 • 3676 просмотра
Израиль начал новую масштабную волну авиаударов по Тегерану, горит столичный аэропортVideo6 марта, 23:40 • 4240 просмотра
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью6 марта, 23:51 • 21255 просмотра
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый домVideo7 марта, 02:11 • 10871 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 33600 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 40613 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 68168 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 41192 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 49177 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Харьков
Израиль
Реклама
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 15687 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 16243 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 34151 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 30471 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 32030 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"

Киев • УНН

 • 2012 просмотра

Силы ПВО уничтожили 19 ракет и 453 беспилотника во время массированной атаки на критическую инфраструктуру. В Харькове в результате ударов есть погибшие и пострадавшие.

19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"

россия ночью выпустила по Украине 29 ракет, в том числе два "Циркона", и 480 дронов, обезврежено 19 ракет и 453 беспилотника, информация по одной вражеской ракете уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 07 марта (с 18:00 06 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 509 средств воздушного нападения:

  • 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска – ВОТ АР Крым);
    • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская обл., рф);
      • 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);
        • 480 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым, около 290 из них – "шахеды".

          "Основные направления удара – Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельнитчина и Черновицкая область", - указали в ВС ВСУ.

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника различных типов: 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 11 крылатых ракет "Калибр"; 453 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях. Информация по одной вражеской ракете уточняется

          - сообщили в ВС ВСУ.

          "К сожалению, в результате очередной российской террористической атаки есть погибшие и пострадавшие в городе Харьков. Выражаем соболезнования родным и близким..." - отметили в ВС ВСУ.

          Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.

          Зеленский раскрыл последствия массированной атаки рф 29 ракетами и 480 дронами07.03.26, 08:59 • 1332 просмотра

          Юлия Шрамко

          ОбществоВойна в Украине
          Энергетика
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Черновицкая область
          Брянская область
          Курская область
          Хмельницкая область
          Житомирская область
          «Калибр» (семейство ракет)
          Военно-воздушные силы Украины
          Ракетная система С-400
          Шахед-136
          9К720 Искандер
          Черное море
          Украина
          Киев
          Харьков