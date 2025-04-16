Хмельницкая область

В Хмельницкой области комендантский час на Пасху продлится с 00:00 до 03:00. Власти усилят меры безопасности, организуют
патрулирование и обеспечат доступность укрытий.
Украинские аграрии засеяли 1 058,6 тыс. га яровых зерновых, что составляет 18,5% от плана. Больше всего засеяно ячменя – 612,2
тыс. га, а лидерами по темпам сева являются Одесская и Тернопольская области.
В ночь на 10 апреля 2025 года россия атаковала Украину 145 дронами, включая Shahed. Силы обороны сбили 85 ударных БпЛА, но
пострадали шесть областей.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных
объектов при ухудшении погоды.