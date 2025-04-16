Хмельницкая область

Посевная-2025: аграрии засеяли более миллиона гектаров яровых зерновых

Украинские аграрии засеяли 1 058,6 тыс. га яровых зерновых, что составляет 18,5% от плана. Больше всего засеяно ячменя – 612,2 тыс. га, а лидерами по темпам сева являются Одесская и Тернопольская области.