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россия ударила по энергетике в 10 областях: где сложнее всего со светом

Киев • УНН

 • 9064 просмотра

россия ударила по энергообъектам 10 областей, сложнее всего в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. В Киеве и шести областях аварийные отключения.

россия ударила по энергетике в 10 областях: где сложнее всего со светом

россия ночью и утром 3 ноября массированно атаковала энергетику Украины — в 10 областях. Враг нанес удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также ТЭЦ. Сложнее всего — в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. В Киеве и 6 областях действуют аварийные отключения. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Где рф атаковала энергетику

"Ночью и утром россия осуществила массированную атаку на украинскую энергетику. В некоторых регионах атака до сих пор продолжается. Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях. В частности, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях", — сообщили в министерстве.

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По чему нанес удар враг

"россия нанесла прицельные ракетные и дроновые удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, "только в течение минувших суток враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз".

Где сложнее всего со светом

"По состоянию на утро самая сложная ситуация с электроснабжением в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Энергетическая инфраструктура этих регионов получила масштабные повреждения. В результате поражения оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям", — указали в Минэнерго.

В каких регионах действуют аварийные отключения

"Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях вынужденно применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

В течение дня, как отмечается, ситуация может меняться.

"Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах. Энергетики работают круглосуточно, без выходных. В то же время в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений необходимы для балансировки энергосистемы и сохранения ее стабильной работы", — сообщили в Минэнерго.

россия атаковала энергетику - в каких регионах повреждения и отключения03.11.26, 08:37 • 14103 просмотра

Юлия Шрамко

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