россия ударила по энергетике в 10 областях: где сложнее всего со светом
Киев • УНН
россия ударила по энергообъектам 10 областей, сложнее всего в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. В Киеве и шести областях аварийные отключения.
россия ночью и утром 3 ноября массированно атаковала энергетику Украины — в 10 областях. Враг нанес удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также ТЭЦ. Сложнее всего — в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. В Киеве и 6 областях действуют аварийные отключения. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Где рф атаковала энергетику
"Ночью и утром россия осуществила массированную атаку на украинскую энергетику. В некоторых регионах атака до сих пор продолжается. Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях. В частности, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях", — сообщили в министерстве.
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По чему нанес удар враг
"россия нанесла прицельные ракетные и дроновые удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям", — говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, "только в течение минувших суток враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз".
Где сложнее всего со светом
"По состоянию на утро самая сложная ситуация с электроснабжением в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Энергетическая инфраструктура этих регионов получила масштабные повреждения. В результате поражения оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям", — указали в Минэнерго.
В каких регионах действуют аварийные отключения
"Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях вынужденно применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.
В течение дня, как отмечается, ситуация может меняться.
"Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах. Энергетики работают круглосуточно, без выходных. В то же время в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений необходимы для балансировки энергосистемы и сохранения ее стабильной работы", — сообщили в Минэнерго.
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