Никаких медикаментов не выдавал: врач сборной Украины отреагировал на обвинения Мудрика
Киев • УНН
Роман Жолобайлюк заявил, что Мудрик не получал лекарств или инъекций на октябрьском сборе. Запрещённых веществ у команды не было.
Врач сборной Украины по футболу Роман Жолобайлюк после обвинений вингера Михаила Мудрика заявил, что медицинский штаб не выдавал игроку во время октябрьского сбора никаких препаратов и подчеркнул отсутствие запрещённых веществ в фармакологическом оснащении команды. Об этом сообщает «Украинский футбол», информирует УНН.
Детали
По словам врача, в лагере национальной команды есть специальные бланки, в которых фиксируются диагноз футболиста и все фармакологические назначения — инъекции или таблетированные препараты.
Мы ведём соответствующие протоколы, и в конце каждого сбора игрок своей подписью подтверждает перечень того, что принимал. Кроме того, я как врач перед любыми лечебными процедурами всегда объясняю игроку состав препаратов и подчёркиваю, что в нашем медицинском арсенале никогда не было никаких запрещённых веществ. На октябрьском сборе наш медицинский штаб не выдавал Мудрику никаких медикаментов и не делал ему инъекций
Он добавил, что представители медицинского штаба сборной получали указания от «Челси» относительно перечня препаратов, которые может принимать Михаил Мудрик.
Контекст
Полузащитник сборной Украины по футболу Михаил Мудрик обвиняет Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в том, что он провалил допинг-тест.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что обвинения вингера «Тоттенхэма» Михаила Мудрика в адрес УАФ относительно провального допинг-теста являются безосновательными.
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