Врач сборной Украины по футболу Роман Жолобайлюк после обвинений вингера Михаила Мудрика заявил, что медицинский штаб не выдавал игроку во время октябрьского сбора никаких препаратов и подчеркнул отсутствие запрещённых веществ в фармакологическом оснащении команды. Об этом сообщает «Украинский футбол», информирует УНН.

По словам врача, в лагере национальной команды есть специальные бланки, в которых фиксируются диагноз футболиста и все фармакологические назначения — инъекции или таблетированные препараты.

Мы ведём соответствующие протоколы, и в конце каждого сбора игрок своей подписью подтверждает перечень того, что принимал. Кроме того, я как врач перед любыми лечебными процедурами всегда объясняю игроку состав препаратов и подчёркиваю, что в нашем медицинском арсенале никогда не было никаких запрещённых веществ. На октябрьском сборе наш медицинский штаб не выдавал Мудрику никаких медикаментов и не делал ему инъекций