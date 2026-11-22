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В апреле 2018 года в столице на улице Васильковской произошло ДТП, которое унесло жизнь молодой девушки и навсегда изменило жизнь целой семьи. Имя водителя, совершившего смертельный наезд, известно. С места происшествия он не скрывался, дал показания… Но в этой истории много белых пятен и вопросов, которые уже 8 лет остаются без ответов. И главный из них: если виновник ДТП известен, то почему он до сих пор не понёс ответственности? Ответ на него мы попытались узнать у адвоката, представляющего интересы матери погибшей девушки, Александра Щербины. Адвокат годами борется за установление справедливости, обращался даже к Президенту. На днях он направил обращение во Временную следственную комиссию парламента, которую возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко, и готов выступить на ней, чтобы предоставить показания, указывающие на умышленное затягивание расследования и возможное покрывательство виновного Национальным антикоррупционным бюро.

Об обстоятельствах, которые тормозят дело, и о том, почему ТСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения стала чуть ли не последней надеждой, читайте в материале УНН.

Обстоятельства смертельного ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло около одиннадцати часов вечера на улице Васильковской в Киеве. Автомобиль под управлением детектива Национального антикоррупционного бюро Андрея Русаева на большой скорости сбил 23-летнюю студентку Марину Арустамову, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Девушку с тяжёлыми травмами срочно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу № 17. Медики боролись за её жизнь почти десять дней, но 11 апреля 2018 года Марина умерла от полученных повреждений.

Проведённая экспертиза подтвердила, что водитель на момент аварии был трезв, однако это не сняло вопросов относительно соблюдения правил дорожного движения.

Как рассказал в комментарии УНН адвокат Александр Щербина, странные моменты в расследовании ДТП начали появляться сразу. Так, Русаев непосредственно после инцидента позвонил во внутреннюю безопасность НАБУ, и сотрудники этого подразделения мгновенно прибыли на место происшествия. Адвокат не берётся напрямую связывать эти два факта, но обращает внимание: впоследствии выяснилось, что камера, направленная прямо на пешеходный переход, не работала. Совпадение обстоятельств или чей-то умысел, лишивший следствие видеозаписи, которая могла бы стать главным доказательством в расследовании?

С места ДТП Русаев тогда уехал домой. Его не задерживали.

Изменение подследственности и показаний

Уголовное производство по факту ДТП открыли сразу после инцидента. Сначала расследованием занималась Национальная полиция. Как рассказал адвокат Щербина, в полиции за дело отвечал молодой следователь, который стал объектом давления и всячески затягивал расследование. До июля 2019 года даже не провели следственный эксперимент, а водителю не сообщили о подозрении. В конце концов семье погибшей через адвоката удалось добиться признания такого расследования неэффективным. Дело передали в Государственное бюро расследований, которое, казалось, сразу взялось за работу…

Провели следственный эксперимент, в ходе которого воспроизводили обстоятельства трагического происшествия. Но и здесь не обошлось без вероятного вмешательства в ход следствия.

Началось всё с того, что Русаев изменил свои показания.

"В первых показаниях, непосредственно после ДТП, он утверждал, что девушка шла слева направо. А затем, очевидно, посоветовавшись с экспертом и поняв, что при таких обстоятельствах он понесёт ответственность, заявил, что она шла справа налево и во второй полосе движения транспортного средства — резко развернулась", — рассказал адвокат.

По словам Щербины, показания, которые Русаев давал сначала, соответствовали действительности: девушка возвращалась с работы в общежитие, в котором жила.

"Она возвращалась с работы и переходила дорогу как раз слева направо. И мы восстановили её маршрут до места ДТП по GPS-локации телефона: она шла с работы, зашла в магазин и оттуда направлялась домой… В магазине она купила йогурт, и на месте ДТП был разлит этот йогурт (…). Смоделируйте для себя ситуацию по показаниям, которые были даны позже: она шла справа налево, на средней полосе резко развернулась и побежала назад, и в этот момент он её сбил. Но это же какая-то фантастика, согласитесь", — говорит адвокат.

Следственный эксперимент, который проводило ГБР, тоже не обошёлся без "фантастических" моментов. По словам адвоката, во время воспроизведения обстоятельств возле пешеходного перехода появился автомобиль тёмного цвета, который якобы был припаркован там во время ДТП и усложнил водителю возможность увидеть пешехода, ведь девушка была одета в тёмное. Адвокат предполагает, что автомобиль, появление которого изменило версию событий, мог принадлежать внутренней безопасности НАБУ.

Экспертиза или искусственное создание доказательств?

По словам адвоката родственников погибшей, изменение показаний Русаева заставило их добиться от следователя ГБР назначения экспертизы с применением полиграфа, которая засвидетельствовала, что детектив НАБУ даёт ложные показания. Но ни следственный эксперимент, ни экспертиза, подтвердившая лжесвидетельство детектива, не сдвинули расследование с места. Годами дело буксовало, а Государственное бюро расследований ограничивалось формальными отписками.

И вдруг, в июле 2025 года, когда Государственное бюро расследований начало проявлять активность в других уголовных производствах о ДТП с участием сотрудников НАБУ, в деле, о котором мы рассказываем, появляется новая экспертиза. Хотя новой, как выяснилось, её назвать сложно: проведена она была довольно давно, просто не приобщалась к материалам дела.

Но обо всём по порядку.

Следует объяснить, что Русаеву не сообщили о подозрении, и по делу он проходил как свидетель. Само по себе то, что спустя столько лет после трагедии детектив оставался в статусе свидетеля, уже вызывает вопросы. И это несмотря на очевидную причастность и имеющиеся доказательства. Но, как объяснил адвокат Щербина, этот процессуальный статус имеет определённые особенности: свидетель не является стороной производства, его процессуальные права ограничены, в частности в вопросах ходатайств.

"А здесь следователь приобщает экспертизу, которая была проведена за два года до этого по инициативе самого Русаева. После чего следователь принимает решение о закрытии производства на основании этой экспертизы, которую предоставил водитель", — объясняет адвокат.

И это при том, что на тот момент в материалах дела была экспертиза, проведённая по ходатайству следователя, которая фактически свидетельствовала о том, что Русаев нарушил ч. 2 статьи 384 УК Украины — дал ложные показания!

Да и сама предоставленная Русаевым экспертиза, по словам Щербины, вызывает вопросы.

"Её проводил тот же эксперт, который проводил экспертизу по делу об убийстве Павла Шеремета и был привлечён к дисциплинарной ответственности за экспертизу по этому делу", — пояснил Щербина.

Речь идёт о том, что эксперты при проведении комиссионной психолого-портретной экспертизы нарушили методологию. За это двух экспертов Киевского НИИ судебных экспертиз привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как объясняет адвокат Щербина, есть и другие настораживающие факторы: экспертизу держали два года, прежде чем приобщить к делу. А когда сторона погибшей в конце концов узнала о закрытии дела (об этом её надлежащим образом не уведомили), в КНИИСЭ на запрос адвоката ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно ли их эксперт проводил такую экспертизу, поскольку такие материалы хранятся ограниченный срок.

Итак, есть предположение, что экспертиза может быть искусственно созданным доказательством в подтверждение версии Русаева — версии, которую опровергла другая экспертиза.

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Сроки давности истекают, а вместе с ними и шанс на справедливость

Когда семья погибшей всё же узнала о закрытии уголовного производства, она взялась обжаловать это решение. Как рассказывает Щербина, сейчас вопрос об отмене постановления следователя о закрытии дела рассматривает апелляционный суд, поскольку суд первой инстанции отказал в возобновлении расследования.

"Судья тогда даже не смотрел мне в глаза и одним абзацем прописал в решении, что с момента ДТП уже прошло 8 лет и ничего сделать нельзя, поэтому он отказывает в удовлетворении жалобы… А сейчас апелляционный суд уже третий месяц переносит заседание (…). А есть сроки давности — 10 лет, и они истекают в 2028 году. А с тем, как дело затягивалось все прошлые годы… И всё это время осуществляется давление, манипуляции, затягивание. К сожалению. Знаете, когда дело закрыли, я обращался к Президенту, чтобы он публично обратил внимание на это дело и мы могли получить ответ, почему расследование длилось столько лет и было ли оно независимым. Вы знаете, я за существование в Украине таких органов, как НАБУ, — они нужны. Но когда мы говорим о добропорядочности, добросовестности, то закон должен быть одинаковым для всех", — объяснил Щербина.

Именно неустанный поиск ответа и стремление к справедливости побудили адвоката обратиться с письмом к председателю Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, народному депутату Алексею Гончаренко.

"Я понимаю и не прошу, чтобы комиссия подменяла собой суд или карательные органы. Первое, чего я хочу, — чтобы на это дело публично обратили внимание. А второе — директору Бюро следует задать вопрос о том, проводила ли служба внутренней безопасности НАБУ проверку действий Русаева и каковы её результаты. Это расследование проводилось, но его результаты они не предоставляют", — объясняет адвокат.

Он подчёркивает, что ВСК обладает такими полномочиями, а рассмотрение ситуации вокруг дела на таком уровне способствовало бы установлению справедливости.

"Есть гибель человека — молодой девушки. И уже 8 лет рассмотрение дела о её гибели блокируется. А ведь всё довольно просто — следует изменить подход: водитель (а в данном случае мы знаем, кто водитель) при приближении к пешеходному переходу должен быть внимательным. Вот и всё — объявляется подозрение, экспертизы есть, дело передаётся в суд, и там происходит справедливое рассмотрение", — говорит Щербина.

Но вместо этого происходит затягивание и очевидные попытки избежать ответственности.

"Мне известно, что об этом деле знают все детективы НАБУ, и руководитель знает. Вот пусть и даст ответ. Я понимаю, что в то время он ещё не был директором Бюро, но сейчас это выглядит так, будто целый антикоррупционный орган покрывает своего. И с этим необходимо разобраться, ведь они (НАБУ. — Ред.) требуют от других соблюдения добропорядочности, привлекают к ответственности и за меньшие правонарушения. А здесь речь идёт о совершении смертельного ДТП и о даче ложных показаний", — подчеркнул адвокат.

Что известно об Андрее Русаеве

С августа 2024 года Андрей Русаев является руководителем Четвёртого главного подразделения детективов НАБУ, до этого был старшим детективом — руководителем отдела.

Кстати, чтобы возглавить подразделение детективов, Русаеву пришлось пройти конкурсный отбор. И, как сообщила член конкурсной комиссии, руководительница "Автомайдана" Екатерина Бутко, решение назначить Русаева руководителем не было единогласным.

"В частности, вопросы касались декларирования автомобилей по очевидно заниженной стоимости: так, согласно декларации Русаева, в 2020 году он смог приобрести автомобиль Ford Focus 2016 г. в. всего за 45 тыс. грн. Также требовали выяснения и основания приобретения женой кандидата дома в Хотове Киевской области. К сожалению, Русаев, по нашему мнению, достаточно путано и расплывчато отвечал на поставленные вопросы и не смог конкретно объяснить то, о чём его спрашивали", — писала она.

Примечательно, что сейчас этим Ford Focus пользуется сын Русаева Кирилл, на которого, в свою очередь, зарегистрирован SUBARU OUTBACK 2015 г. в., которым пользуется Русаев-старший.

Сын Кирилл Русаев, как указано в декларации отца за 2025 год, получал заработную плату от адвокатского объединения "КУЧЕРУК И КРОЛОВЕЦКАЯ", но собственную декларацию за 2025 год подал как главный специалист Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и окружающей среды.

Что касается дома в Хотове, о котором Русаева спрашивали члены конкурсной комиссии, то право собственности на часть дома (44%; остальные 56% принадлежат лицу с ФИО Забродский Александр Петрович) жена детектива приобрела в 2022 году. Общая площадь дома — более 200 квадратных метров, а стоимость почти половины такого дома, указанная в декларации, — 100 тысяч гривен. Также за 100 тысяч гривен жена Русаева в том же 2022 году стала владелицей земельного участка в Хотове площадью 25 соток. Очевидно, что Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции стоило бы обратить внимание на декларацию детектива.

Ещё несколько примечательных штрихов к портрету Русаева.

Через год с небольшим после смертельного ДТП детектива, по нашей информации, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, а именно за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи (или другому спецтранспорту), которые движутся с включёнными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Ещё об одном показательном моменте рассказал адвокат Александр Щербина: по его словам, Русаев позвонил матери сбитой им девушки и начал разговор со слов "Вас беспокоит Национальное антикоррупционное бюро…".

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