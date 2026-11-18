Председатель ВСК ВР, народный депутат Алексей Гончаренко

Директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко вызывают на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. Заседание запланировано на 23 ноября. Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

Сегодня, 18 ноября, на заседании ВСК выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело «Карфаген-2», в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

На это отреагировал председатель ВСК Алексей Гончаренко.

Мы приглашаем и вызываем 23 ноября, в понедельник, в 12:00 директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-руководителя СБУ Василия Малюка и бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Из того, что мы сегодня услышали от вас, у нас появилось много вопросов к этим лицам, и мы хотим в рамках парламентского контроля и как парламентская комиссия задать им эти вопросы. Очень важно услышать их ответы на вопросы, которые возникли сегодня, некоторые возникли и ранее. Поэтому я надеюсь, что никто не будет уклоняться от явки, - заявил он.

«Я сам прошёл этот путь»: генерал Дука рассказал, как НАБУ и САП создают видимость раскрытия преступлений

Напомним

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции «Карфаген» стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.