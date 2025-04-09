Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности. Главы МИД и Минобороны переходного правительства сохранили должности.
В Ираке в ходе спецоперации ликвидирован Абдалла Маки Мослех аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа". Он был одним из самых опасных террористов и "заместителем халифа" ИГИЛ.
Силы безопасности и их сторонники убили более 340 человек из алавитского меньшинства в прибрежном регионе Сирии. Новая исламистская власть проводит подавление восстания сторонников бывшего президента Башара Асада.
В сирийской провинции Латакия вспыхнули бои между силами безопасности и сторонниками Асада у базы "Хмеймим". В результате столкновений погибли 48 человек, включая 16 силовиков, 28 боевиков и 4 мирных жителя.
Группа туристов из Британии и других стран посетила КНДР впервые после пандемии. Визитеры рассказали о жестком контроле, ограничениях передвижения и общения с местными во время 4-дневной поездки.
Израиль пытается убедить США поддержать слабую и децентрализованную Сирию, включая сохранение российских военных баз. Цель - противостоять растущему влиянию Турции, которая поддерживает новых исламистских правителей Сирии.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении санкций против Сирии в банковском, энергетическом и транспортном секторах. Пять сирийских организаций изъяты из списка замороженных активов.
Британское минобороны зафиксировало 6 российских кораблей с боеприпасами, выходящих из Сирии через Ла-Манш.
Министр иностранных дел Судана заявил, что соглашение о создании российской военно-морской базы остается в силе. россия может получить заправочную станцию на Красном море в обмен на оружие.
российские корабли вывозят оборудование и персонал с военной базы в Тартусе. москва ведет переговоры с новой сирийской властью, имея слабую позицию из-за укрытия Асада.
Министерство обороны США готовит план полного вывода войск из Сирии в течение 30-90 дней. В стране сейчас находится около 2000 американских военнослужащих, включая 1100 временных ротационных сил.
Американская разведка обнаружила, что Иран изучает возможность быстрого создания примитивного ядерного оружия. Страна имеет достаточно топлива для 4-5 бомб, но пока не приняла решение об их производстве.
После свержения режима Асада новое руководство Сирии начало радикальную перестройку экономики. Планируется сократить треть госслужащих и приватизировать большинство государственных компаний.
Ахмед аль-Шараа назначен президентом Сирии на переходный период. Новое руководство требует от hоссии выдачи Асада, выплаты компенсаций и объявляет о роспуске силовых ведомств.
Сирийское правительство обратилось к россии с требованием экстрадиции Башара Асада, который сбежал в москву в декабре. Дамаск также требует компенсацию за поддержку режима Асада и участие в восстановлении страны.
Израиль заявил, что оставит войска на юге Ливана после воскресного дедлайна из-за невыполнения условий соглашения. Соглашение предусматривало вывод «Хезболлы» за реку Литани и развертывание ливанской армии в регионе.
Французские следственные судьи выдали ордер на арест Башара Асада за военные преступления. Дело касается гибели франко-сирийского гражданина во время бомбардировки в 2017 году.
Команда новоизбранного президента США Трампа заявляет о намерении сменить режим в Венесуэле. Советники сравнивают возможное устранение Мадуро с недавним свержением Асада и рассматривают невоенные методы воздействия.
Около 200 тысяч сирийских беженцев вернулись в свою страну после падения режима Асада. Большинство беженцев покидали Сирию из-за репрессий, а сейчас возвращаются из-за нестабильности в соседних странах.
В пригороде Дамаска боевики, связанные с новой властью, публично казнили местного чиновника Масена Кненеха. Его обвинили в написании отчетов для режима Асада, которые привели к пыткам молодежи.
Ллойд Остин заявил, что достижение целей россии в Украине приведет к значительным потерям для нее в будущем. Для удержания оккупированных территорий россии придется потратить огромные ресурсы и привлечь значительные наземные силы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Франции Макроном в Париже. Стороны обсудили поддержку Украины, помощь КНДР россии и ситуацию на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Франции заявил о возможности снятия санкций ЕС в отношении операций с государственными учреждениями Сирии. Решение будет зависеть от того, как новое руководство справится с переходом власти.
В тюрьме города Арль вооруженный заключенный с психическими расстройствами захватил от 3 до 7 заложников. Среди захваченных - медицинские работники и охранники, на месте работают правоохранители.
Башар Асад, бежавший в москву после свержения режима, назван "коррупционером 2024 года" по версии OCCRP. Его режим обвиняется в наркоторговле, контрабанде и других преступлениях на миллиарды долларов.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал падение режима Асада в Сирии, намекнув на возможную причастность украинской разведки. Асад сбежал в ha, а новым лидером Сирии стал Ахмад аш-Шараа.
Министр иностранных дел Украины провел переговоры с руководством Сирии в Дамаске. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил важность для Украины построения новых отношений с Сирией, указав, что от ослабления России на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Дамаск и встретился с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Украина готова восстановить дипломатические отношения и расширить сотрудничество с новой сирийской властью.
Новоназначенный глава сирийских спецслужб Анас Хаттаб анонсировал полное расформирование всех разведывательных организаций времен Асада. Планируется создание новой системы безопасности с учетом интересов народа.
В рамках программы «Зерно из Украины» и WFP, Украина доставит 500 тонн пшеничной муки в Сирию. Помощь получат 33 250 семей, каждая семья получит 15 кг муки в месяц.