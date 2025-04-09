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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26593 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сирии более 340 алавитов убиты силами безопасности: что известно

Силы безопасности и их сторонники убили более 340 человек из алавитского меньшинства в прибрежном регионе Сирии. Новая исламистская власть проводит подавление восстания сторонников бывшего президента Башара Асада.

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В сирийской провинции Латакия вспыхнули бои между силами безопасности и сторонниками Асада у базы "Хмеймим". В результате столкновений погибли 48 человек, включая 16 силовиков, 28 боевиков и 4 мирных жителя.

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Израиль пытается убедить США поддержать слабую и децентрализованную Сирию, включая сохранение российских военных баз. Цель - противостоять растущему влиянию Турции, которая поддерживает новых исламистских правителей Сирии.

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ЕС приостанавливает транспортные и энергетические санкции против Сирии

Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении санкций против Сирии в банковском, энергетическом и транспортном секторах. Пять сирийских организаций изъяты из списка замороженных активов.

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рф выводит из Сирии корабли с боеприпасами - минобороны Британии

Британское минобороны зафиксировало 6 российских кораблей с боеприпасами, выходящих из Сирии через Ла-Манш.

Новости Мира • 15 февраля, 16:13 • 24712 просмотра

Судан заявил об актуальности соглашения о российской военной базе на Красном море

Министр иностранных дел Судана заявил, что соглашение о создании российской военно-морской базы остается в силе. россия может получить заправочную станцию на Красном море в обмен на оружие.

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рф пытается навязать себя как партнера для нового руководства Сирии - британская разведка

российские корабли вывозят оборудование и персонал с военной базы в Тартусе. москва ведет переговоры с новой сирийской властью, имея слабую позицию из-за укрытия Асада.

политика • 10 февраля, 12:01 • 26057 просмотра

Пентагон готовит план вывода войск США из Сирии после заявлений Трампа

Министерство обороны США готовит план полного вывода войск из Сирии в течение 30-90 дней. В стране сейчас находится около 2000 американских военнослужащих, включая 1100 временных ротационных сил.

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Данные разведки США раскрывают новые детали о ядерных планах Ирана - NYT

Американская разведка обнаружила, что Иран изучает возможность быстрого создания примитивного ядерного оружия. Страна имеет достаточно топлива для 4-5 бомб, но пока не приняла решение об их производстве.

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Команда новоизбранного президента США Трампа заявляет о намерении сменить режим в Венесуэле. Советники сравнивают возможное устранение Мадуро с недавним свержением Асада и рассматривают невоенные методы воздействия.

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Почти 200 тысяч сирийских беженцев возвращаются домой: что заставило их принять это решение?

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Мониторинговая миссия в Сирии сообщила о публичной казни вероятного сторонника Асада

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Возможно и мы где-то рядом проходили: Буданов о падении режима Асада в Сирии

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал падение режима Асада в Сирии, намекнув на возможную причастность украинской разведки. Асад сбежал в ha, а новым лидером Сирии стал Ахмад аш-Шараа.

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"От ослабления россии на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все": в ЦПД СНБО объяснили важность новых отношений с Сирией

Министр иностранных дел Украины провел переговоры с руководством Сирии в Дамаске. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил важность для Украины построения новых отношений с Сирией, указав, что от ослабления России на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все.

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Сибига рассказал об исторической встрече с новым лидером Сирии в Дамаске

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Новые власти Сирии объявили о масштабной реформе спецслужб

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Украина доставит в Сирию 500 тонн пшеничной муки

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