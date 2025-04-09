Башар Асад

"От ослабления россии на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все": в ЦПД СНБО объяснили важность новых отношений с Сирией

Министр иностранных дел Украины провел переговоры с руководством Сирии в Дамаске. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил важность для Украины построения новых отношений с Сирией, указав, что от ослабления России на Ближнем Востоке и в Африке выиграют все.