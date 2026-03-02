Зеленский заявил, что война в Иране выявила ничтожность россии как союзника

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране уже демонстрирует слабость россии как союзника и должна стать сигналом для российского лидера владимира путина относительно последствий диктатуры. Об этом Глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов 2 марта, передает УНН.

По словам Зеленского, путин ранее уже показал, какой он союзник в Сирии, когда россия, по его мнению, оказалась неспособной эффективно помогать режиму Башара Асада.

Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники ничтожны

Он объяснил это тем, что, по его убеждению, основные силы рф сосредоточены на войне против Украины.

Все их силы, все их вооруженные силы и другие формирования, они все находятся в Украине, больше сил у них нет