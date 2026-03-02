$43.100.11
14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Эксклюзив
13:33 • 1860 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 9364 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 17761 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 13547 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38433 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71353 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 65971 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69786 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 76066 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский заявил, что война в Иране выявила ничтожность россии как союзника

Киев • УНН

 246 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране демонстрирует слабость россии как союзника и является сигналом для путина о последствиях диктатуры. По словам Зеленского, основные силы рф сосредоточены на войне против Украины.

Зеленский заявил, что война в Иране выявила ничтожность россии как союзника

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране уже демонстрирует слабость россии как союзника и должна стать сигналом для российского лидера владимира путина относительно последствий диктатуры. Об этом Глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов 2 марта, передает УНН.

По словам Зеленского, путин ранее уже показал, какой он союзник в Сирии, когда россия, по его мнению, оказалась неспособной эффективно помогать режиму Башара Асада.

Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники ничтожны 

– подчеркнул Президент.

Он объяснил это тем, что, по его убеждению, основные силы рф сосредоточены на войне против Украины.

Все их силы, все их вооруженные силы и другие формирования, они все находятся в Украине, больше сил у них нет 

– отметил Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что события в Иране, по его мнению, являются хорошим сигналом, чтобы путин "посмотрел, чем заканчивается диктатура".

Напомним

Ранее Президент Зеленский заявил, что война в Иране пока не повлияла на поставки оружия Украине, но риски возрастут при затяжных боевых действиях. Украина работает над разблокированием финансирования и усилением собственного производства.

Александра Василенко

