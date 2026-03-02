Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке уже спровоцировал резкий скачок цен на нефть. Для Украины это означает потенциальное подорожание топлива и давление на цены. Об этом в комментарии для УНН рассказал экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский.

Почему рынок так резко отреагировал?

Эксперт объясняет: рынок реагирует не только на сам факт боевых действий, а на риски потери огромных объемов нефти и проблемы с транзитом.

Конфликт охватывает страны с одними из крупнейших в мире запасов нефти. Это Иран, Саудовская Аравия, Эмираты, Ирак, Кувейт. Мы говорим о колоссальных объемах. Если из-за войны эти поставки будут ограничены или заблокированы, рынок мгновенно реагирует ростом цены – объяснил Гальчинский.

Второй фактор – Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового нефтяного транзита.

Речь идет не только о самой нефти, а о ее экспорте через Ормузский пролив, через который проходит 27% нефти. Это ключевая артерия мирового рынка. Если ее блокируют ракетными ударами или атаками дронов по танкерам – это автоматически поднимает котировки. Даже сам риск такого сценария толкает цену вверх - отметил он.

По словам эксперта, на выходных пролив фактически был частично заблокирован, но с началом торгов движение судов возобновилось, что несколько стабилизировало ситуацию.

Может ли баррель стоить 100–150 долларов?

На сегодняшний день баррель стоит около примерно 76 долларов, хотя недавно цена приближалась к 80. Однако сценарий стремительного роста до 100–150 долларов не исключается.

Такое возможно по двум причинам. Первое – если Иран продолжит фактически блокировать Ормузский пролив ракетными ударами, не флотом, а именно воздушными атаками. Второе – если конфликт затянется более чем на неделю-две и сохранится высокая интенсивность обмена ударами – объяснил Гальчинский.

Он обращает внимание на удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре региона.

Иран атаковал нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие мощности Саудовской Аравии. Это сигнал, что фактор выведения из строя нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Ближнего Востока всерьез рассматривается. Если удары будут успешными и длительными, через месяц может просто нечего будет транспортировать - отметил эксперт.

Выиграет ли россия от высоких цен?

На первый взгляд, рост цены должен был бы быть выгодным для россии как экспортера. Но, по словам Гальчинского, ситуация для москвы не так однозначна.

У них был бы шанс снимать максимальные дивиденды с высокой цены. Но они сами же его потеряли. Эффективнее всего работают так называемые кинетические санкции – удары по нефтетерминалам и логистическим узлам. Плюс санкционные ограничения, теневой флот, дисконты. Нефть есть, но транспортировать ее сложно, а продавать приходится со скидкой - объяснил он.

Эксперт добавляет: из-за войны россия потеряла возможность полноценно воспользоваться конъюнктурой.

Что это значит для украинцев?

Больше всего украинцев волнует практический вопрос – когда и как это почувствует их кошелек.

Украина импортирует большинство нефтепродуктов. Поэтому глобальный скачок цен на нефть рано или поздно повлияет и на наш рынок. Не сразу, потому что запасы сформированы, рынок работает. Но в долгосрочной перспективе – два-три месяца – это может отразиться в ценах на заправках - отметил Гальчинский.

Он подчеркивает, что продавцы топлива будут закладывать риски в цены, даже если закупки были осуществлены ранее.

Часть игроков может попробовать поспекулировать, но спрос и предложение обычно выравнивают ситуацию. У нас рынок более-менее сформирован. Поэтому резкого скачка "завтра утром" ждать не стоит, но тенденция к постепенному росту возможна - объяснил эксперт.

Возможно ли падение цен в будущем?

Гальчинский также очертил противоположный сценарий: если режим в Иране изменится, а санкционные страны вроде Венесуэлы и Ирана вернутся на рынок.

Если Иран станет светским государством и сможет полноценно экспортировать, а Венесуэла модернизирует свою отрасль, предложение вырастет. Если эти страны не присоединятся к ОПЕК, возникнет конкуренция, которая может снизить цену. Но это вопрос не месяцев, а лет - отметил он.

Подытоживая, эксперт подчеркивает: нынешний скачок цен – это реакция на риски, а не на реальный дефицит. Однако если конфликт затянется или будет разрушена добывающая инфраструктура, украинские потребители почувствуют это в виде более дорогого топлива, а впоследствии – и в ценах на товары и услуги.

Напомним

Аналитики ожидают, что цены на нефть останутся высокими в ближайшие дни на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, оценивая влияние на поставки, особенно на поставки через Ормузский пролив, через который проходит более 20% мирового объема нефти.